Сон в прямом эфире и падение со стула: крымские ведущие во Всемирный день радио рассказали о казусах, которые с ними случались

Всемирный день радио отмечается 13 февраля Фото: Александр ГЛУЗ

13 февраля ежегодно отмечается Всемирный день радио. Сегодня это мощное средство для распространения информации, обсуждения насущных вопросов и просто для поднятия настроения. В честь праздника известные крымские ведущие с многолетним опытом работы рассказали курьезные истории и поделились стрессовыми ситуациями из «эфирной жизни». Далее речь пойдет от первого лица.

Вячеслав Петров, главный редактор редакции радиостанции «Море»:

- Несколько лет назад новый паренек пришел на линейный эфир, он только прошел стажировку. Работа в прямом эфире - это стресс, особенно для новичков. Они волнуются, и я рекомендую заранее прописывать текст на мониторе. У ведущего был один из первых самостоятельных выходов, он все подготовил. Сел за микрофон, начал вести эфир, что-то нечаянно нажал на клавиатуре, и весь текст разом удалился. Паренек сразу замолчал, посмотрел по сторонам, отъехал на стуле от пульта, и в эфире просто была тишина. Слава богу, в тот момент работал опытный звукорежиссер, и он быстро среагировал: выключил звук на микрофоне и поставил в эфир.

Вячеслав Петров, главный редактор редакции радиостанции «Море». Фото: личный архив

Еще одна история была связана с сенсорным монитором. Было достаточно было нажать пальцем на экран, чтобы включить песню, поставить перебивку и так далее. В тот день я шел утром на работу и на всякий случай включил эфир и пришел в шок. Там играло все подряд: очень быстро переключались перебивки и песни. Я бегом открыл дверь в студию и увидел, что тот самый «священный» монитор протирает уборщица. Женщина была в возрасте и, видимо, не понимала, как у нас все устроено, и что наш монитор трогать нельзя. Может, он был пыльным. Хорошо, что это безобразие длилось не больше 5 минут. Но такой «диджей» запомнился нам надолго! И больше повторять такое не хотелось бы.

Помню, в начале 2000-х годов в эфир выходила программа в формате интервью — ведущая приглашала в студию экспертов. В тот день в эфире была семейный психолог. И ведущая, и гость были женщинами в возрасте. А я работал звукорежиссером. Настроил микрофоны, все было как надо. Я сидел и писал текст на свои программы, уткнулся в свой монитор. Тут раздался резкий звук и возгласы: «Что же вы, надо осторожнее», а другая женщина ей ответила: «Ой, ай, сейчас поднимусь». Тут я поворачиваю голову и понимаю, что гость упала со стула, а ведущая, видимо, забыла, что микрофон работает, и начала помогать гостье встать. Весь этот диалог, конечно, вошел в прямой эфир! Пришлось срочно глушить микрофон и как-то выходить из этой ситуации.

Игорь Полонский, главный редактор Крымской службы новостей:

Я веду новости в Крыму уже больше 10-ти лет, и за это время, конечно, стрессовых ситуаций было немало. Одно из самых ярких воспоминаний - январская сессия в 2012 году, тогда я еще был студентом. Две-три недели давались мне всегда тяжело — я спал по два-три часа в сутки, писал конспекты, делал рефераты и зубрил ответы на вопросы к экзаменам. Пил много кофе и энергетиков, сдавал зачеты в университете, а потом шел готовить новости и начитывал выпуски в прямом эфире. Помню, как в тот день я с распечатанным текстом для выпуска сел перед микрофоном, зачитал первую новость, вторую, третью, а потом перешел к прогнозу погоды. Что было дальше, точно не помню, но я открыл глаза и услышал, как играет подстил (фоновая музыка). И тут до меня дошло: я просто заснул в прямом эфире! Погоду я уже читать не стал, оказалось, что тишина в эфире была секунд 10-15. Но тогда я понял, что жить в таком режиме нельзя, потому что организм все равно возьмет свое, как бы я ни старался.

Игорь Полонский, главный редактор Крымской службы новостей. Фото: личный архив

А еще помню стрессовый случай. Я сел перед микрофоном в студии и приготовился читать выпуск, беспечно пробежал глазами новости и понял, что я взял с собой не тот лист бумаги. Сердце, конечно, ушло в пятки. А новости я рассказывал по памяти. Думаю, слушатели заметили мою неуверенность. Слава богу, таких казусов больше не случалось.

Ольга Медынина, главный редактор радио «Комсомольская правда» в Крыму:

- Я работала на утреннем эфире с напарником. У нас было утреннее шоу на двоих. И за день до эфира нам позвонил начальник и сказал, что на вышке будет профилактика, но утренний эфир все равно нужно провести для интернет-слушателей. Наша аудитория была в Ростове, в Самаре, в других российских городах. Такие люди действительно были. Но беда, как говорится, не приходит одна. В 7 утра мы поняли, что интернет-трансляция тоже не работает. Но мы же пришли на работу, и вместо того, чтобы пойти домой, решили все же провести этот эфир. Было интересно, слышит ли нас вообще хоть кто-нибудь. Казалось, что вещаем просто в пустоту. Мы попросили людей написать — слышно ли вообще, есть ли с нами кто-то. За все три часа откликнулась только Анна из Новосибирска. И мы просто сделали тройное шоу — я, мой соведущий и Анна, которая отвечала на наши вопросы.

Ольга Медынина, главный редактор радио «Комсомольская правда» в Крыму. Фото: личный архив

Второй случай произошел не со мной, но история тоже, думаю, достойна этой подборки. У моей коллеги во время прямого эфира упала стойка микрофона. Это было очень слышно в прямом эфире. Из-за шока она забыла, что вообще нужно делать в такой ситуации. Время шло, подложка на фоне продолжала играть. В этот момент в аппаратной сидела девушка-техник. Она услышала, что на радио ведущая кричит «Наташааааа». Та самая техник прибежала и увидела картину, как ведущая держит двумя руками микрофон и не может его выключить, ее возгласы услышал, грубо говоря, весь Крым.

И еще одно яркое воспоминание связано с «туалетной» темой. Я вела дневной эфир, а коллега приходила после меня. Перед уходом домой у нас завязался занятный диалог о том, как долго у нас идет ремонт в женском туалете. Мы жаловались, что приходилось ходить в туалет на улицу. Весь этот наш диалог пошел в эфир, потому что я забыла выключить микрофон. Мой стыд в тот момент было не описать словами.