В Севастополе наказали байкера, перекрывшего дорогу троллейбусу

Видео происшествия быстро разлетелось по соцсетям. Фото: Полиция Севастополя

Недавно в Севастополе разразился скандал, попавший на видео. В районе площади Лазарева участник мотоколонны нагло влез в полосу для движения общественного транспорта и перекрыл дорогу троллейбусу. Женщина-водитель вышла из-за руля и попросила байкера отъехать, однако никакого эффекта на мотоциклиста это не произвело. Он невозмутимо продолжал стоять на месте и мешать троллейбусу проехать. Свидетелем произошедшего стал наш коллега, корреспондент «КП-Севастополь» Руслан Коновалов. После того как он разместил ролик у себя в telegram, инцидентом заинтересовались правоохранительные органы.

В итоге полиция Севастополя поймала байкера, который перегородил дорогу троллейбусу в центре города. Брутального нарушителя привлекли к административной ответственности, сообщили после проверки в пресс-службе УМВД России по городу Севастополю.

В полиции считают, что водитель «Харлея», перекрывший дорогу троллейбусу напротив дома №10 по проспекту Нахимова, нарушил Правила дорожного движения.

- 30 октября 2022 года в результате разыскных мероприятий мотоциклист установлен, инспектором ДПС в отношении него составлен административный материал по части 4 статьи 12.19. КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств», что влечет наложение административного штрафа в размере двух тысяч рублей, - отметили в пресс-службе МВД.

Также в Госавтоинспекции Севастополя напомнили о необходимости строгого соблюдении требований ПДД и призвали водителей к взаимному уважению на дорогах.

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