День открытых дверей в музеях Крыма 4 ноября 2022: программа мероприятий

В Крыму 4 ноября в музеи не нужно будет покупать билеты. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крым погружается в позднюю осень. Самое время побывать в музеях, где можно спрятаться от холодного ветра и заодно узнать много интересного. «Комсомолка» узнала, как пройдет День открытых дверей в музеях Крыма 4 ноября 2022. Можно себя побаловать прекрасным и вечным совершенно бесплатно.

- В День народного единства – государственный праздник, олицетворяющий героизм и сплоченность многонационального народа Российской Федерации, республиканские музеи Крыма можно будет посетить бесплатно, - сообщила министр культуры РК Татьяна Манежина.

В Крыму дефицита в музеях нет, но каждый из них по-своему встречает гостей.

СИМФЕРОПОЛЬ

КРЫМСКИЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Где: г. Симферополь, ул. Пушкина, 18

13.00 до 22.00 - знакомство с музейными экспозициями и выставками.

15.00 – 16.00 – мероприятие по итогам V Республиканской биеннале восточнославянской народной вышивки «Узор на полотне» им. В.С. Роик.

16.00 – 17.00 - видеообзор «О личности Н. Я. Данилевского и его месте в отечественной истории» (

17.00 -18.00 - документальный фильм «Остров Крым. Симферополь»

18.00 – 19.00 – концерт артистов Крымской государственной филармонии

19.00 – 20.00 - отрывок из спектакля по пьесе Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным», арт-студия «Зазеркалье»

Уточняйте информацию по тел.: +7 978 096 45 02

Центральный музей Тавриды. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ТАВРИДЫ

Где: город Симферополь, ул. Гоголя, 14

14.30 - 23.00 - День открытых дверей (кроме «Золотой кладовой»)

Начало экскурсий: 14.30, 15.30, 16.30, 17.30

18.00 - встреча с организаторами выставки «Аджимушкай: 50 лет в поисках истины» - подвальное пространство музея.

18.00 - презентация книги путешественника, мастера художественной фотографии В. Пинчука «Азы фотоискусства» — научная библиотека «Таврика» им. А.Х. Стевена.

18.30 - программа студии театра и кино «Инсайт» «Искусство объединяет» - Голубой зал.

18.00; 19.00; 20.00; 21.00 — семейный мастер-класс «Искусство дарить радость» - холл второго этажа.

19.00; 21.00 – музейная беседа «Искусство служить Отечеству. 51-й пехотный Литовский полк» - холл второго этажа.

20.00; 22.00 - музейная беседа «Гербы Таврической губернии: традиции крымской геральдики» - экспозиционные разделы «Прошлое Тавриды» и «Таврическая губерния».

Уточняйте информацию по тел.: (3652) 27-63-47, +7 978 775 44 37

ДОМ-МУЗЕЙ И. СЕЛЬВИНСКОГО

Дом-музей И. Сельвинского

Где: г. Симферополь, Бондарный пер., 2.

С 13.00 - 21.00 - День открытых дверей

14.00 - ко Дню народного единства презентация тематической выставки «В зеркале творчества».

18.00 - открытие литературного объединения имени И.Л. Сельвинского.

С 19.00 - показ документальных фильмов, посвященных И.Л. Сельвинскому.

Уточняйте информацию по тел.: (3652) 27-63-47, +7 978 775 44 37

Художественный музей. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

Где: г. Симферополь, ул. Долгоруковская, 35

11. 00 – экскурсия по музею

13.30 – «Монолог режиссера» – отрывки советской поэзии.

14.00 – семейный спектакль «Как важно быть серьезным» (Арт-студия «Зазеркалье»)

18.00 – 19.00 – Концерт солистов Крымской государственной филармонии

18.00 – 23.00 – викторина «Машина времени»

18.30–21.00 – мастер-классы: создание украшений, мотанки; линогравюра

19.30–20.00 – творческая встреча с артистом Крымского академического театра кукол Александром Рассохой.

19.00 –20.00 – лекция «Искусство есть подвиг: к 130-летию Павла Корина»

21.00–22:00 – Вечерняя экскурсия по музею.

Уточняйте информацию по тел.: (3652) 27-54-04, +7 978 900 50 11.

КРЫМСКОТАТАРСКИЙ МУЗЕЙ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

Где: город Симферополь, ул. Чехова, 17

16.00 - 20.00

- мастер-класс «Традиционное крымскотатарское золотое шитье»

- творческая встреча с артистом Крымскотатарского фольклорного ансамбля «Крым» Алимом Куртмеметовым.

- мастер-класс «Городской пейзаж в графической технике».

Уточняйте информацию по тел.: +7 (978) 168-85-83 +7 (978) 145-33-91 +7 (978) 168-85-83 +7 (978) 145-33-91

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «НЕАПОЛЬ СКИФСКИЙ»

Где: г. Симферополь, ул. Археологическая, 1

Свободное посещение с 10.00 до 22.00.

В 18.00,19.00, 20.00 по территории музея будут проведены бесплатные групповые экскурсии.

Гостей ждет скифский чай и вечерние посиделки у костра.

Уточняйте информацию по тел.: +7 985 576 82 64, +7 (978) 792-56-42

КОНЦЛАГЕРЬ «КРАСНЫЙ»

Где: село Мирное, ул. Белова, 44,

10.00 - 17.00 - День открытых дверей

14.00 - видеолекторий «Субъекты РФ в истории создания Мемориала жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 гг. «Концлагерь «Красный».

Уточняйте информацию по тел.: +7 978 746 72 95, +7 365 259 85 09.

БАХЧИСАРАЙ

ХАНСКИЙ ДВОРЕЦ

Где: г. Бахчисарай, ул. Речная, 133

- 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 и 16.00 - бесплатные экскурсии.

- 10.00 в исторической экспозиции Музея истории и культуры крымских татар состоится мероприятие «Процветание в единстве».

Уточняйте информацию по тел.: (36554) 4-76-89, +7 978 139 02 94.

КЕРЧЬ

ВОСТОЧНО-КРЫМСКИЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

Свободный вход во все музеи города, за исключением Адмушкайских каменоломен и Керченской крепости, посещение которых возможно только с экскурсоводом.

- 18.00 - экскурсия «Старый особняк зажигает огни».

Где: г. Керчь, ул. Свердлова, 7

Уточняйте информацию по тел.: (36561) 2-50-61; +7 978 085 04 03.

ФЕОДОСИЯ

МУЗЕЙ МАРИНЫ И АНАСТАСИИ ЦВЕТАЕВЫХ

Где: город Феодосия, ул. Вити Коробкова, 13.

18.00 - литературно-музыкальная композиция «Из души моей костер» - своими талантами порадуют местные поэты и авторы-исполнители.

19.00 - экскурсия по выставке «Земное странствие звезды Ариадны», посвященной 110-летию со дня рождения Ариадны Эфрон – дочери Марины Цветаевой.

19.30 - презентация выставки «Прекрасны вы, брега Тавриды. Взгляд из XXI столетия». Живопись, графика, скульптура, витражи, вышивка крымских художников.

20.00 - викторина «Феодосия сестер Цветаевых».

20.00 - музыкальная гостиная «Звуки музыки» - концерт феодосийских музыкантов.

21.00 - просмотр документального фильма «Настанет свой черед» - фильм о судьбе поэтессы.

Уточняйте информацию по тел.: (36562) 2-15-18, +7 978 832 57 79.

АЛУШТА

АЛУШТИНСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Где: город Алушта, ул. Ленина, 8

13.00 - 20.00 - День открытых дверей.

16.00 - мастер-класс по созданию модели корабля из бумаги.

18.00 - лекция «Шумское сражение 4 августа 1774 года».

с 19.00 - музейный кинозал «Русско-турецкие войны».

+7 (36560) 3-55-09

ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ С.Н.СЕРГЕЕВА-ЦЕНСКОГО

Где: г. Алушта, ул. Сергеева-Ценского, 5

- 18.00 - тематический час «Народ-герой: по произведению С.Н. Сергеева-Ценского»

Уточняйте информацию по тел.: (36560) 2-21-08, +7(978)910-04-91

МУЗЕЙ-УСАДЬБА А.Н.БЕКЕТОВА

Где: г. Алушта, ул. Комсомольская, д.4

- 18.00 - ретро путешествие «Музейные экспонаты рассказывают…».

Уточняйте информацию по тел.: +7 (36560) 5-79-43

ЯЛТА

ДОМ-МУЗЕЙ АНТОНА ПАВЛОВИЧА ЧЕХОВА

Где: г. Ялта, ул. Кирова, 112

Бесплатные групповые экскурсии: 17.45, 19.15 и 20.45.

- 17.00 в литературном зале презентация книги Ирины Обуховой «Ароматы чеховского сада».

- 18.20 в мемориальном саду концерт живой музыки с участием композитора Владимира Кольцова.

- 20.00 театральный мастер-класс от педагога по актерскому мастерству театральных классов при ВТУ им. Щепкина Антона Преснова.

Уточняйте информацию по тел.: (3654) 39-49-47, +7 978 893 47 55

МУЗЕЙ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА АМЕТ-ХАНА СУЛТАНА

Где: г. Ялта, г. Алупка, ул. Ялтинская, 22

17.30-19.00

- сольный концерт солистки Алупкинского дома культуры Зои Михайловны Легостаевой.

- выступление участников кружка «Литературная веранда», поселка Симеиз.

Уточняйте информацию по тел. +7 (978) 867-71-53, + 7 978 713 70 60

ВОРОНЦОВСКИЙ ДВОРЕЦ

Где: г. Ялта, г. Алупка, ул. Дворцовое шоссе, д. 18.

- 9.00 – 24.00 - посещение Парадных залов

10.00 – 13.00 - книжная ярмарка и бесплатный обмен книгами «Люблю читать»

(зона кафе у фонтана)

12.00 - тематическая беседа Многоликая Россия в музейном центре

13.00 - мастер класс для детей «Мы разные, но мы едины!» в музейном центре

16.00 – концерт на Северном Парадном Дворе

19.00 – мастер-класс для детей «Мы едины!» в музейном центре

20.00 - показ кинофильма в музейном центре

Информацию уточняйте по тел. +7 978 018 56 74

ЛИВАДИЙСКИЙ ДВОРЕЦ-МУЗЕЙ

Где: г. Ялта, пгт Ливадия, ул. Батурина, 44 А

Экскурсия «Ялта-45. Здесь создавался новый мир»: 18.30, 19.00 и 19.30.

Посетители побывают в залах, где проходили переговоры на Ялтинской конференции, услышат детали переписки и переговоров трех глав…

20.30 и 21.30 - театрализованная экскурсия «Итальянский палаццо для русской императрицы». Рассказ о жизни царской семьи в Ливадии.

23.00 - показ мультимедийного проекта «Дипломатия за обеденным столом».

(3654) 31-55-81, +7 978 761 81 71

Уточняйте информацию по тел. +7(978)761-81-71

СТАРЫЙ КРЫМ

МУЗЕЙ ИСТОРИИ И АРХЕОЛОГИИ

Где: город Старый Крым, ул. П. Осипенко, 74.

18.00 - 22.00

- рассказ об истории города Старый Крым,

- творческая встреча с мастерами декоративно-прикладного искусства: Сулеймановой Длярой и Устиченко Людмилой;

- мастер-класс по вышивке броши бисером;

- мастер-класс по лепке декоративной посуды;

- творческая встреча с музыкантом Агеевой Натальей, в рамках которой мастер-класс игры на четырехструнной гитаре - укулеле;

22.00 – 23.00 – свободное посещение основной экспозиции музея

Уточняйте информацию по тел. +7 (978) 208-87-82

СУДАК

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «СУДАКСКАЯ КРЕПОСТЬ»

Где: г. Судак, Набережная, 11, исторический музей (бывший особняк Функа)

-17.00 – творческая ассамблея «Искусство объединяет»

- 18.30 – спектакль «Длинный язык»

Телефон для справок: 8 (3656) 636122, +7 978 980 32 10

ЧЕРНОМОРСКОЕ

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «КАЛОС ЛИМЕН»

Где: пгт Черноморское, ул. Революции, 8.

- с 14.00 бесплатный самостоятельный осмотр экспозиции.

Уточняйте информацию по тел.: +7978