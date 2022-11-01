«Машину перевернуло, как игрушку»: экс-мэр Керчи, отправившийся добровольцем на спецоперацию, получил ранение во время обстрела ВСУ

Этим фото Владимир Подлипенцев поделился с друзьями и подписчиками у себя на странице в социальной сети. Фото: Вконтакте

Бывший мэр Керчи Владимир Подлипенцев, который добровольцем отправился в зону спецоперации в качестве военного врача, получил ранение во время обстрела ВСУ. Бронированную машину, в которой ехал Подлипенцев, на херсонском направлении обстреляли из минометов. Об этом медик рассказал корреспонденту КП-Крым.

- Был обстрел, скорее всего из минометов 120 мм. Боеприпас достаточно мощный, и машину перевернуло взрывной волной как игрушку. Как выбирался я уже не помню. Очнулся в траве и без «звука», потом еще отключало не раз,- рассказал Подлипенцев.

В результате обстрела врач получил травму головы, которая спровоцировала частичную потеряю слуха. У остальных травмы полегче, признался медик. Сейчас он в военном госпитале, после чего отправится на реабилитацию.

- Все стабильно, но пока в госпитале. Раны почти зажили, слух потихоньку восстанавливается, - отметил врач.

После реабилитации и полного восстановления Подлипенцев планирует вернутся в зону спецоперации. Правда, признается, что семья против такого решения.

- Я знаю, что вернусь, но женская половина семьи пока категорически против, нужно время успокоиться, - говорит медик.

Напомним, Владимир Подлипенцев отправился в зону СВО два месяца назад. Врач по профессии, он помогает раненым в составе казачьей бригады «Дон» на Кинбурнской косе под Очаковом.

В 2016 году Подлипенцев стал главой администрации Керчи. Однако, менее чем через год подал в отставку, как сообщалось, по состоянию здоровья.

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