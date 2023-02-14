По словам синоптиков, первая половина месяца будет дождливой и пасмурной, но потом солнце вновь будет радовать крымчан. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Осталось еще немного, и Крым начнет просыпаться после зимней спячки. Хоть зима в этом году была недолгой, местные жители опасаются, что холод затянется еще на несколько недель. К тому же, иногда март на полуострове ничем не отличается от февраля.

«Комсомолка» узнала, какой будет погода на март 2023 года в Крыму.

В прошлом году первый месяц весны не радовал своим теплом, на улицах лежали сугробы снега, а холодный ветер сбивал с ног. Однако, по информации синоптиков Крымского гидрометцентра, в этом году начало марта не разочарует крымчан и гостей полуострова. Температурные показатели будут близки к средним за последние пять лет – от +1 до +6 градусов. При этом в 20-х числах месяца столбики термометра покажут от 14 до 16 градусов тепла! Но будут и холодные дни с минусовой температурой до 5 градусов Цельсия.

По словам синоптиков, первая половина месяца будет дождливой и пасмурной, но потом солнце вновь будет радовать крымчан.

В середине марта воздух днем прогреется до 6-8 градусов тепла, но ночью температура будет понижаться до +2 или даже до нуля градусов.

При этом специалисты центра погоды «ФОБОС» не исключают, что волна морозов все же может прийти в Крым в начале марта, однако вероятность наступления холодов составляет 50%.

- В марте возможны мощные возвраты холодов. Это говорит о том, что наблюдающаяся сейчас волна холодного вторжения не заключительная, - сказал РИА-новости Крым синоптик центра погоды Евгений Тишковец.

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