Боевого щенка с контузией и отказавшими лапами, вывезенного из зоны спецоперации, спасают в Крыму

Щенок не может встать на лапы. Фото: Приют для собак "Лабрадом"/Вконтакте

Очередного боевого пса, который получил серьезное ранение в зоне спецоперации, спасают в Крыму. Из попавшего под обстрел района Херсонской области его удалось вывезти вместе с ранеными бойцами. Щенка по имени Ромул, который в итоге оказался девочкой, передали волонтерам и доставили на лечение в Симферополь. Сейчас он в приюте для собак «Лабрадом», где ему оказывают помощь.

- Группа отходила от врага боем, ни одного раненого не бросили. Во время отступления травму получил и щенок. Не оставили и его, вывезли в тыл. Нашли нас, попросили спасти,- рассказала КП-Крым руководитель благотворительного фонда «Добро мира- волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич, которая лично вывозила щенка из Херсонщины.

Пятимесячного щенка с контузией вывезли с передовой. Фото: Приют для собак "Лабрадом"/Вконтакте

Первоначально предполагалась, что у Ромулы травма позвоночника - пятимесячный щенок совсем не встает на лапы. Однако после рентгена стало понятно, что у собаки контузия.

- Рентген показал отсутствие переломов. Тем не менее щенок не ходит. Появилась версия, что у него ушиб спинного мозга вследствие общей контузии. Врач сегодня должен его еще осмотреть, и к вечеру должна быть более подробная информация, - рассказал КП-Крым руководитель приюта Дмитрий Фролов.

Количество собак, вывезенных из зоны спецоперации, которым помогли в «Лабрадоме» исчисляется десятками. Кроме ран и различных травм, у большинства из них сильный стресс, из-за которого животные даже не могут встать на лапы.

- Были собаки с жутким стрессом. Мы их возили на тачке. Здоровая физически собака, а настолько боится, что не может встать. Были с проявлением жуткой агрессии. У нас сейчас осталась девочка хаски. Ее привезли беременной, на третий день она родила. Но от стресса она съела большинство своих щенков. Из четырех остался один. А Ромула вчера ночью села на диване и просто смотрела в угол полтора-два часа,- рассказал владелец приюта.

Ночью Ромула сидела на диване и долго смотрела в угол. Фото: Приют для собак "Лабрадом"/Вконтакте

Хороший уход, тишина и спокойствие, забота и ласка делают свое дело. Животные восстанавливаются, находят новый дом или возвращаются к прежним хозяевам, как, например, две лайки из поселка на Кинбурнской косе. Владельцы смогли забрать собак спустя два месяца, когда они окончательно пришли в себя. Кочевая жизнь, по словам Дмитрия Фролова, пострадавшим животным с передовой не подходит.

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