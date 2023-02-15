В Евпатории построят курортно-рекреационный комплекс за 2,1 миллиарда рублей

Фото: ООО «СЗ «СДК»

Крупнейший крымский банк РНКБ открыл кредитную линию в размере 2,1 миллиарда рублей для ООО «Специализированный застройщик «Симферопольская девелоперская компания». Средства выделены на строительство первой очереди курортно-рекреационного комплекса «Moinaco Riviera».

Около озера Мойнаки в Евпатории появится комплекс площадью 30 гектаров. Застройщик возведет жилые дома и апартаменты, а также коммерческую недвижимость, детский сад, торгово-развлекательный центр и прочие объекты инфраструктуры. Инвестор также обеспечит озеленение и благоустройство прилегающей территории, речь идет также о набережной озера. По данным застройщика, ориентировочная площадь жилой недвижимости составляет 200 тысяч квадратных метров, апарт-отелей - 100 тысяч квадратных метров.

- Мы рады принимать участие в реализации одного из крупнейших инвестиционных проектов в курортной сфере полуострова, – говорит вице-президент-директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. – Банк РНКБ располагает всеми необходимыми ресурсами для финансирования бизнеса в соответствии с требованиями законодательства. Участие в формировании благоприятного инвестиционного климата в регионе является одним из приоритетов нашей работы.

СПРАВКА «КП»

ООО «Специализированный Застройщик «Симферопольская девелоперская компания» была создана в 2020 году в Республике Крым. Глава РК Сергей Аксенов подписал соглашения о комплексном освоении территории озера Мойнаки в ноябре 2022 года с инвестором «Симферопольская девелоперская компания».

Социальные обязательства инвесторов составляют около 2,5 миллиарда рублей. Так, в собственность региона будет передано не меньше 5% площадей квартир для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Кроме того, не меньше 10% площади квартир инвестор передаст для граждан – участников государственных жилищных программ, которые реализуются в Крыму.

Инфраструктура будет приспособлена для потребностей граждан с ограниченными физическими возможностями, в том числе для тех, кто передвигается в инвалидных колясках.

ООО «Специализированный Застройщик «Симферопольская девелоперская компания».

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф.

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