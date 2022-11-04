Мертвые дельфины, найденные в Севастополе, не имеют отношения к дельфинарию Flipper

Найденные млекопитающие оказались не из дельфинария Flipper Фото: Севприроднадзор

Мертвые дельфины, которых выбросило на берег в Севастополе, не имеют отношения к афалинам из местного дельфинария «Flipper». Об этом сообщили в полиции города.

Сегодня утром правоохранители получили сообщение о том, что возле пляжа «Солдатский» и «Парка Победы» местные жители обнаружили тела двух млекопитающих. Учитывая общественный резонанс, который вызвала история с владельцем дельфинария, который попытался избавиться от животных, выпустив их в море, сотрудники полиции в срочном порядке выехали на место вместе с представителями Севприроднадзора.

Как оказалось, найденные у побережья дельфины относятся к другому виду и лежат здесь уже неделю.

- Проведенным осмотром установлено, что обнаруженные трупы дельфинов относятся к виду «Азовка» и «Белобочка» и имеют признаки разложения. Выброшены на берег около недели назад и не имеют отношения к событиям с дельфинарием «Flipper», произошедшим вечером 2 ноября, - сообщили в УМВД России по Севастополю.

Напомним, местные жители стали свидетелями того, как из подъехавшего к берегу автомобиля несколько мужчин выбросили в море двух дельфинов. Информация быстро разошлась по соцсетям и заинтересовала правоохранителей.

Стало известно, что избавиться от млекопитающих таким образом решил владелец дельфинария «Flipper» Владимир Калниболотский. Против него возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

Как отметили специалисты, после более чем десятка лет в неволе, выпущенные в дикую природу дельфины погибнут. Сейчас в Севастополе идут поиски афалин.

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