«На свисток дрессировщицы никто из них не отозвался»: второй день поисков дельфинов в Севастополе не дал результатов

Поиски афалин будут продолжены. Фото: "Безмятежное море"/Вконтакте

В Севастополе завершился второй день поисков дельфинов, которых владелец дельфинария «Flipper» выпустил в море, чтобы не тратиться на их содержание. Напомним, о происшествии стало известно 2 ноября - местные жители увидели, как двух афалин несколько мужчин вывезли на побережье и отпустили.

В набат забили специалисты. После десятка лет в неволе дельфины, по их словам, не смогут жить в дикой среде и обречены на гибель. Поэтому в акватории Черного моря у побережья Севастополя организовали их поиски. Однако второй день поисковой операции не дал результатов. Дельфины не вышли к людям и не отреагировали на знакомый свисток дрессировщицы.

- С утра было патрулирование с берега, а с обеда наши специалисты продолжили обследовать бухты города. Встретили десятки разных дельфинов, но на свисток дрессировщицы никто из них не отозвался. Приманить рыбой тоже никого не удалось,- сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Утром 4 ноября в полицию города поступило сообщение о найденных мертвых дельфинах в районе пляжа «Солдатский» и парка Победы. Однако, прибывшие на место следователи и специалисты Севприроднадзора нашли там разлагающиеся тела азовки и белобочки. Их выбросило на берег почти неделю назад и они не имеют отношения к событиям в дельфинарии. Тем не менее причины их гибели должны выяснить специалисты.

Что касается северных морских котиков, которых забрали из «Flippera», чтобы обеспечить им нормальные условия для существования, то сейчас они обживаются в Коктебельском дельфинарии.

- Бассейн у них в три раза больше, чем был. Животных обследовали, чувствуют себя они хорошо. Наши специалисты будут контролировать их содержание,- рассказал Михаил Развожаев.

Поиск дельфинов по словам губернатора, специалисты продолжат завтра.

Ранее сообщалось, что против владельца дельфинария в Севастополе завели уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Мстил, понимая, что их отберут»: бывший тренер севастопольского дельфинария рассказал, почему бизнесмен решил выбросить афалин в море

За судьбу четырех млекопитающих, которых вечером 2 ноября хладнокровно выкинули в открытое море, переживает весь полуостров

«Степа, Майя и Тоша с Зоей будут пытаться прибиться к людям»: тренер выброшенных в море дельфинов, рассказала об их характере

По словам эксперта, дикая стая может не принять животных, которые больше десяти лет прожили в неволе (подробнее)