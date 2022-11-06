Движение по Крымскому мосту приостановят 8 ноября из-за ремонтных работ

8 ноября с 04:00 до 16:00 движение автомобилей по Крымскому мосту будет остановлено Фото: Юлия МАРКИНА

8 ноября движение автомобилей по Крымскому мосту будет временно приостановлено из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РК.

– 8 ноября 2022 года с 04:00 до 16:00 движение автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ будет остановлено, – говорится в сообщении.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию и не планировать поездки через мост в этот период времени. Водителям грузовиков рекомендуют следовать альтернативным маршрутом через новые российские регионы.

Напомним, утром 8 октября на мосту был совершен теракт, в результате которого произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна. Позже стало известно, что к теракту были причастны 12 человек. В результате происшествия погибли четыре человека.

Сейчас по Крымскому мосту разрешено движение легковых автомобилей. Водители грузовиков могут воспользоваться сухопутным коридором через освобожденные территории или паромной переправой.

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