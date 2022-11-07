Банк РНКБ выдал 1,5 миллиарда рублей в рамках кредитов по программе «Семейная ипотека»

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Еще больше семей с детьми получили возможность купить жилье в ипотеку по льготной ставке до 6% годовых. Правительство Российской Федерации продлило действие программы «Семейная ипотека». Теперь взять льготный кредит могут семьи, в которых ребенок родился с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года. Оформить договор при этом можно до 1 июля 2024 года.

Ипотека с господдержкой, отметим, пользуется спросом в Крыму. Так, банк РНКБ с начала текущего года выдал в рамках «Семейной ипотеки» кредиты на сумму около 1,5 миллиарда рублей.

На «Семейную ипотеку» в текущем году, по данным РНКБ, приходится 41% от общего числа заявок на ипотеку с господдержкой. Кроме того, на сегодня одобрены заявки на получение кредитов на 8,8 миллиарда рублей по вышеуказанной госпрограмме. Как отметили в банке, средняя согласованная сумма кредита составляет 4,6 миллиона рублей. Больше трети «семейных» кредитов в этом году взяли на покупку двух- и трехкомнатных квартир.

СПРАВКА «КП»

По программе «Семейная ипотека» клиенты РНКБ могут оформить кредит по ставке от 5% годовых. Максимальный срок кредитования — 25 лет. Можно купить не только квартиры в строящихся домах, но и полностью сданные объекты у застройщика. Льготный кредит также могут получить семьи, которые планируют построить дом на своем участке или же купить участок для возведения дома. Договоры на строительство заемщики могут заключать как с организациями, так и с индивидуальными предпринимателями.

Максимальная сумма, которую можно взять в кредит по «Семейной ипотеке», - 12 миллионов рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской области, а в регионах — 6 миллионов рублей. При этом заемщик должен внести как минимум 15% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. Его можно оплатить и за счет материнского капитала. И, конечно, обязательное условие для получения льготного кредита — наличие российского гражданство. Подробная информация о программе «Семейная ипотека» указана на официальном сайте банка.