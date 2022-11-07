Лиза vs Настя: ситуация с удочерением 11-месячной малышки, которую собираются изъять из приемной семьи, приняла неожиданный поворот

Малышка живет у Никулиных больше восьми месяцев, но суд постановил отдать ее биологическому отцу. Фото: Юлия Никулина/Вконтакте

Ситуация с удочерением 11-месячной малышки в Симферополе принимает новые обороты. Напомним, после смерти матери девочка попала в детский дом. Из-за прочерка в графе «отец» в свидетельстве о рождении, ребенка готовили к усыновлению. Новыми родителями девочки должны были стать Юлия и Юрий Никулины.

Однако в тот день, когда молодая семейная пара получила на руки решение суда об удочерении, радость сменило недоумение. Департамент по делам детей администрации Симферополя выдал постановление, которым признал отцом ребенка мужчину по имени Роман. Он с помощью свидетелей смог доказать, что жил с мамой девочки и как будущий отец сдавал анализы, когда выяснилось, что она серьезно больна. Но после смерти женщины надолго пропал.

Никулиных шокировало, что для признания отцовства не понадобился тест ДНК. Как пояснила крымский омбудсмен Ирина Клюева, при отсутствии матери у ребенка это вполне в рамках закона, хотя и диссонирует с общепринятыми представлениями. Теперь семья должна отдать ребенка отцу.

ЛИЗА НА САМОМ ДЕЛЕ НАСТЯ

Семейная пара сейчас добивается отмены постановления об отцовстве. Никулины искренне переживают за судьбу девочки, которую называют Лизой, хотя так и не успели оформить смену имени документально. В свидетельстве о рождении, это подтвердила и Юлия Никулина, девочка по-прежнему Настя.

- Она у меня в документах Настя. Я ее назвал Настей. Анастасия Романовна, родилась 5 ноября. Два дня назад у нее был День рождения, ей исполнился год. Я ее поздравлял, звонил опекунам. Я не знаю, почему они ее Лизой называют. И в опеке ее знают, как Настя,- сказал КП-Крым Роман.

Отсидевший по статье за наркотики мужчина не скрывает, что часто позволяет себе выпить. Нетрезвым его видели соседи и семья Никулиных, которая из-за этого боится за жизнь ребенка. Корреспондент «Комсомолки», встречаясь с Романом у него в доме, также отчетливо чувствовал запах перегара. Сам он уверяет, что пьет скорее от нечего делать. Все, чем он занят сейчас, это ремонт собственного дома. Измениться обещает, когда в доме появится ребенок.

Пока взрослые решают судьбу ребенка, девочке исполнился год. Фото: Юлия Никулина/Вконтакте

У ДЕВОЧКИ ЕСТЬ РОДНЫЕ БРАТЬЯ

У маленькой Насти (Лизы), как утверждает Роман, есть два родных брата 13-ти и 7-ми лет. По словам мужчины, это дети его гражданской жены (мамы девочки) от первого брака. Сейчас их воспитывает бабушка. Почему она позволила ребенку попасть в детдом неизвестно, но сейчас она якобы готова заниматься девочкой.

- Она говорит, если хочешь приезжай ко мне, или я буду к тебе приезжать и помогать. То есть, когда я буду занят, она будет сидеть с малой, - утверждает мужчина

СУД ПЕРЕНЕСЛИ ИЗ-ЗА НЕЯВКИ ОТЦА

На 7 ноября в Железнодорожном суде крымской столицы было назначено предварительное слушание по иску Никулиных об отмене постановления об отцовстве. На заседание отец Насти не явился, рассказала КП-Крым Юлия Никулина.

- На нем стороны должны были представить ходатайства, обсудить необходимые вопросы, чтобы рассмотреть все аспекты дела. Биоотец не явился на заседание. Поэтому заседание перенесли, - рассказала девушка.

Сам Роман говорит, что не знал о заседании и документы из суда не получал. При этом, как уверяет, подал встречный иск с требованием обязать опекунов вернуть ему ребенка. Правда, на уточняющий вопрос, в какой именно суд направлены документы, ответить не смог.

- Я не знаю, не смотрел. Просто подал в суд, оплатил пошлину в триста рублей, чтобы суд вынес постановление и мне отдали ребенка,- сказал Роман.

Пока дело решается в судах, маленькая Лиза, она же Настя, остается у Никулиных. Молодая семья создала для девочки все условия для роста и развития, и отступать они не намерены. Тем более, что в вопросе со спорной опекой их поддерживает немалое количество людей. Под петицией в поддержку семьи подписались уже более 11,5 тысяч человек.

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