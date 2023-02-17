Изменения в правилах дорожного движения в Крыму с 1 марта 2023 года: к чему готовиться водителям

Новые ПДД в России вступят в силу с 1 марта 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 марта 2023 года в Крыму, как и по всей России, вступят в силу изменения в ПДД: появятся новые дорожные знаки, ужесточится наказание за некоторые нарушения и поменяются правила проезда на круговом движении и на самокатах. Немного иначе будут выглядеть и водительские права.

«Комсомолка» собрала все наиболее важные для крымчан нововведения в Правилах дорожного движения. Рассказываем, к чему готовиться водителям с 1 марта 2023 года.

КАКИЕ НОВЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ ПОЯВЯТСЯ С 1 МАРТА 2023 ГОДА

Наиболее существенным изменением в Правилах дорожного движения с 1 марта 2023 года, безусловно, является появление новых дорожных знаков. Их будет три.

- Белый прямоугольник с вилкой электроприбора: обозначит место, где можно воспользоваться зарядкой для электромобилей. На дорогах полуострова безопасные для экологии автомобили - не редкость. На большинстве АЗС Крыма и Севастополя уже имеются пункты подзарядки таких транспортных средств. С 1 марта все места, где владельцы электромобилей смогут зарядить своего железного коня, будут отмечены специальным дорожным знаком.

- Красный круг с нарисованным внутри автобусом: этот знак проинформирует водителей о запрете движения автобусов. Исключения из правил - маршрутные и школьные.

- Белый прямоугольник с изображением человека на электросамокате: этот дорожный знак установят в местах, где запрещено ездить на таких средствах передвижения.

КАК ИЗМЕНЯТСЯ ПРАВИЛА ПРОЕЗДА ПЕРЕКРЕСТКА С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ С 1 МАРТА 2023 ГОДА

Еще одним существенным изменением в ПДД, которое не останется незамеченным, является проезд перекрестков с круговым движением. С 1 марта 2023 года на пересечении равнозначных дорог уступить должен будет въезжающий на круг. В случае с неравнозначными дорогами, уступать будут те, кто въезжает на круг с второстепенной дороги. Приоритет сохранится у тех, кто въезжает на круговое движение с главной дороги.

Как «Комсомолке» рассказал инструктор по контраварийной подготовке, профессиональный спортсмен, многократный призер соревнований по автокроссу и автоспринту Иван Тимошенко, это достаточно кардинальные изменения в ПДД.

- Большая часть водителей быстро не сможет перестроиться, и начнется очередная эпопея с разъяснениями. Могу посоветовать водителям только одно: всегда смотреть на знаки, даже на знакомом маршруте, - подчеркнул эксперт.

КАКИЕ ШТРАФЫ ЖДУТ ВОДИТЕЛЕЙ ЗА ПРОЕЗД НА «ЖЕЛТЫЙ» В 2023 ГОДУ?

Любителям «проскочить» на желтый сигнал светофора в этом году стоит умерить пыл. Хоть желтый сигнал светофора априори запрещает движение, раньше штраф можно было получить только за проезд на красный. Теперь же такие нарушения фиксируют камеры дорожного наблюдения.

Отнестись к нововведению нужно предельно серьезно: штраф за первое такое нарушение составляет 1 тыс. рублей, а за повторное в течение года - уже 5 тысяч, причем, без возможности воспользоваться скидкой в 50%.

Ужесточение наказания за проезд на «желтый» автоэксперт Иван Тимошенко полностью поддерживает.

- Как инструктор по контраварийной подготовке скажу: самые тяжелые последствия от ДТП именно при проезде перекрестков на запрещающий сигнал светофора. Я часто сталкиваюсь со странной логикой - «красный же еще не загорелся, только желтый, я могу успеть проехать». Но, уверяю, если сделать за такие нарушения огромные штрафы, как в Казахстане, например, то на дорогах сразу станет спокойнее, - подчеркнул Иван Тимошенко.

По словам инструктора, любой водитель должен неукоснительно соблюдать ПДД и уважать других участников движения.

КАКИЕ ЕЩЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПДД ЖДУТ ВОДИТЕЛЕЙ С 1 МАРТА 2023 ГОДА

С 1 марта новоиспеченным водителям будут выдавать права без штрихкода на обратной стороне. Предполагалось, что инспекторы смогут оперативно получать таким образом информацию о водителях, но им почти не пользовались. Теперь для этого есть электронный сервис.

Изменился и порядок проверки водителей на алкоголь. Наряду с проверкой в присутствии двух понятых теперь измерять алкоголь можно будет под видеозапись. Количество алкоголя по-прежнему не должно превышать 0,16 промилле.

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