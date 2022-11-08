Под ударом Тельцы, Львы, Скорпионы и Водолеи: Павел Глоба рассказал, чего ждать крымчанам во время «Кровавого» лунного затмения

Астролог также уверен, что в моменты затмения может увеличиться шанс аварий техногенного характера Фото: Михаил ФРОЛОВ

8 ноября жители России, в том числе крымчане, смогут наблюдать уникальное и очень редкое зрелище - Кровавое лунное затмение. В этот день Луна окрасится в кроваво-красный цвет.

Как рассказал КП-Крым известный астролог Павел Глоба, подобное явление происходит довольно редко - раз в 18 лет, но приносит не мало бед и разрушений как для обычных людей, так и для мировой политики и техногенных объектов.

По словам Глобы, в этот день может увеличиться статистика преступлений, самоубийств, аварий и других катаклизмов, которые основаны на реальных возмущениях бессознательного.

- Хоть я и далек от средневековых убеждений, но глубоко уверен, что статистика самоубийств, природных катаклизмов, аварий, обострений психических заболеваний основаны на реальных возмущениях в коллективном бессознательном. Поэтому на небесные явления, затмевающие не только светила, но и человеческие разумы, стоит обращать особое внимание, - отметил астролог.

Предыдущее лунное затмение наблюдалось 28 октября 2004 года. Буквально через четыре дня после прошли выборы, которые привели к масштабному событию в Украине – Майдану. Павел Глоба напрямую связывает астрологическое явление с волнениями в соседнем государстве.

- Также Лунное затмение было 17 октября 1986 года. Произошла знаменитая встреча Горбачева и Рейгана, которая считается ключевой – после нее СССР начал последовательно сдавать свои позиции на международной арене, - добавляет Глоба.

Астролог также уверен, что в моменты затмения может увеличиться шанс аварий техногенного характера. Поэтому на ядерных объектах стоит усилить меры защиты, так как любая ошибка может привести к фатальным последствиям и разрушениям.

- Опасность будет сохраняться еще целый месяц после лунного затмения, так во время этого явления все краски сгущаются, а коллективные фобии и кошмары имеют гораздо больше шансов на воплощение, - сообщил Павел Глоба.

Кроме того, астролог добавил, что под ударом редкого явления могут оказаться некоторые Знаки Зодиака. В их число попадут Тельцы, Львы, Скорпионы и Водолеи. Однако представители Рака, Девы, Козерога и Рыб могут извлечь положительные уроки из текущей ситуации. Кому-то даже удастся укрепить положение и усилить безопасность. Остальным же знакам можно не переживать, так как затмение обойдет их стороной.

Однако крымчане не смогут рассмотреть затмение, так как видно оно будет только на Дальнем Востоке. Но ощутить магическое влияние кровавой Луны жители полуострова все же смогут.

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