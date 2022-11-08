Два человека погибли в лобовом столкновении легковушки и грузовика под Симферополем

Минувшей ночью на автодороге «Восточный обход города Симферополя» произошло смертельное ДТП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Два человека погибли, еще один получил травмы в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на автодороге «Восточный обход города Симферополя». Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

По информации ведомства, в ночь на 8 ноября 66-летний водитель автомобиля Land Rover вылетел на полосу, предназначенную для одностороннего движения, где влобовую столкнулся с грузовиком MAN.

– Водитель и 53-летний пассажир легкового автомобиля погибли на месте, до приезда скорой медицинской помощи, водитель грузовика доставлен в больницу с травмами, – говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель Land Rover управлял автомобилем в состоянии опьянения.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Назначен ряд экспертиз.

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