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Происшествия8 ноября 2022 17:01

Два человека погибли в лобовом столкновении легковушки и грузовика под Симферополем

Еще один получил травмы
Дмитрий Коренев
Минувшей ночью на автодороге «Восточный обход города Симферополя» произошло смертельное ДТП

Минувшей ночью на автодороге «Восточный обход города Симферополя» произошло смертельное ДТП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Два человека погибли, еще один получил травмы в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на автодороге «Восточный обход города Симферополя». Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

По информации ведомства, в ночь на 8 ноября 66-летний водитель автомобиля Land Rover вылетел на полосу, предназначенную для одностороннего движения, где влобовую столкнулся с грузовиком MAN.

– Водитель и 53-летний пассажир легкового автомобиля погибли на месте, до приезда скорой медицинской помощи, водитель грузовика доставлен в больницу с травмами, – говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель Land Rover управлял автомобилем в состоянии опьянения.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Назначен ряд экспертиз.

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