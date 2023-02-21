Крымский банк РНКБ возобновил прием заявок по льготной госпрограмме «Сельская ипотека» под 3%

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В Крыму можно получить льготный кредит под 3% на покупку жилья в сельской местности. Выдавать такие кредиты могут только специально аккредитованные для этого Минсельхозом РФ банки. На полуострове подачу заявок по льготной госпрограмме «Сельская ипотека» возобновил банк РНКБ.

Так, льготный кредит доступен для индивидуального жилищного строительства или же для покупки готового загородного дома с земельным участком в селе. Но необходимо соблюдение нескольких условий: если планируется покупка дома с участком у физлица, то жилище должно быть не старше пяти лет, а если у юридического лица - то не старше трех лет. Первоначальный взнос в рамках программы составляет от 10% стоимости объекта. Кстати, в качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал. Максимальная сумма кредита, на которую могут рассчитывать покупатели домов в Ленинградской области - 5 миллионов рублей. На приобретение недвижимости в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Свердловской, Тюменской, Ростовской, Новосибирской, Нижегородской областях можно получить 3 миллиона рублей. Максимальный срок кредитования - 25 лет.

Отметим, что льготный кредит под 3% могут оформить только граждане РФ. При строительстве дома нужно заключать договор подряда с застройщиком. Самостоятельно возводить недвижимость заемщики не могут, а срок строительства не должен быть больше двух лет.

Подробнее с условиями программы «Сельская ипотека» можно ознакомиться на сайте РНКБ.

- Эта программа направлена в первую очередь на обеспечение выгодных условий для приобретения жилья в сельской местности и на социально-экономическое развитие регионов России, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – В рамках этой программы банк уже выдал 1,5 млрд рублей ипотечных кредитов. Благодаря мерам государственной поддержки тысячи семей могут приобрести жилье в ипотеку в Крыму на льготных условиях.

КСТАТИ

Напомним, что крымчане также могут приобрести жилье в рамках других госпрограмм. Так, РНКБ является участником программ «Господдержка» (ставка от 7%), «Семейная ипотека» (от 5%) и «IT-ипотека» (ставка от 4%). Такие ставки возможны, если заемщики будут покупать квартиры у застройщиков, использующих проектное финансирование банка. Сейчас подать заявку на получение ипотечного кредита можно на сайте банка или в мобильном приложении РНКБ, офис при этом посещать не обязательно.

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