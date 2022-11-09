Украинского шпиона, готовившего серию диверсий в Крыму, приговорили к 19,5 лет колонии

Дмитрий Штыбликов. Фото: оперативная съемка ЦОС ФСБ

Украинский шпион, полковник военной разведки Дмитрий Штыбликов, готовивший серию диверсий в Крыму, получил 19,5 лет колонии.

- Вступил в законную силу приговор Южного окружного военного суда в отношении полковника нелегальной разведки Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Штыбликова Д.А., признанного виновным в совершении государственной измены, с назначением наказания в виде 19 лет и 6 месяцев лишения свободы, - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отбывать наказание Штыбликов будет в колонии строгого режима. По данным ФСБ, шпион в 2014 году остался в Крыму по заданию своего руководства. Позже он получил российский паспорт, а потом устроился в качестве гражданского персонала на Черноморский флот. Во время работы он собирал сведения о деятельности воинских частей на полуострове, которые относились к государственной тайне. Полученные данные шпион под прикрытием передавал в ГУР Минобороны Украины.

Участников диверсионной группы, в составе которых работал Штыбликов, задержали в августе 2016 года в районе Армянска. Во время перестрелки при задержании погибли десантник и сотрудник ФСБ. Далее в Крыму ликвидировали украинскую агентурную сеть, которая готовила серию диверсий. Позже, в ноябре того же года, задержали еще несколько участников диверсионной группы. В числе задержанных был сам Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессапабов и Владимир Дудка. Позже задержали еще двоих.

Дмитрий Штыбликов в 2017 году получил пять лет лишения свободы в колонии строгого режима за диверсии. Деятельность диверсантов курировал Сергей Швиденко. Его задержали в 2021 году и осудили на 6,5 года.

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