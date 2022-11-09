Деревья рубят, памятники летят: в Евпатории уборка кладбища привела к разрушению могил

На старом кладбище в Евпатории коммунальные службы наводят порядок в ущерб захоронениям. Фото: читатель КП-Крым

В Евпатории взялись наводить порядок на старом городском кладбище. Уборки здесь не было лет двадцать, рассказали в местной администрации. Все поросло травой и кустарниками, из-за которых уже не было видно могил. Сейчас же за дело взялся депаратмент ЖКХ.

- Уборка ведется по просьбе жителей. И очень много поступает благодарностей от людей, у которых там похоронены родственники, - сообщили КП в администрации города.

Порядок на кладбище, по данным властей, не наводили почти два десятка лет. Фото: читатель КП

Все бы хорошо, только рабочие, которым поручено было выполнить эту миссию, к делу подошли, мягко говоря, спустя рукава. В КП-Крым обратилась жительница Евпатории, которая, придя на кладбище, обнаружила там разрушенные могилы: во время рубки деревьев и кустарников ветки падают на памятники, сбивая облицовку, а то и вовсе, круша надгробия, рассказала женщина.

Евпаторийцы заметили, что падающие ветки сбивают облицовку надгробий. Фото: читатель КП

- Распоряжение выполняют пьяные работники, спиливают деревья и кусты под ноль. При этом повреждают памятники. Люди города Евпатория в гневе. Помогите урезонить вандалов! - написала КП-Крым горожанка и приложила сделанные ею на кладбище фото.

Некоторым захоронениям на кладбище более полувека. Фото: читатель КП

На снимках видно, что некоторым надгробиям, установленным на старом кладбище Евпатории, порядка 60 лет. В администрации города пообещали разобраться в ситуации.

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