«Дети визжали, а хозяйка дома в панике звонила»: Судак всполошила сбежавшая норка по кличке Марти

Потеряшка Марти. Фото: Подслушано в Судаке/Вконтакте

Следом за сбежавшими дикобразами в Севастополе и соболем Жуликом под Симферополем, в Судаке район, который местные именуют Фирейка, всполошила маленькая пушистая норка. Зверек выпрыгнул через открытое окно частного дома и был таков.

Объявление о пропаже в одном из пабликов разместила хозяйка животного. Девушка, предполагая, что ее любимица проникнет в один из дворов, призвала не трогать норку и не путать ее с куницей, лаской или фреткой (домашним хорьком).

Как рассказала КП-Крым хозяйка беглянки Арина, шестимесячная серая Марти находилась на временной передержке, но там за ней не уследили и даже не сразу стали искать.

- Когда она убежала, меня трясло на работе. У меня слезы, я просила начальника отпустить с работы на n-количество дней, искать Марти. Я работаю в Алуште,- поделилась девушка.

Изначально Марти должна был стать парой трехлетнему нору Рику, который живет у Арины. Но тот не принял щенка и начал на нее охотиться.

- Возможно из-за фермерского запаха матери, для самца это конкурент. У самки не должно быть щенков, чтоб она подпустила его. Поэтому я решила отдать щенка с условием, что когда она вырастет заберу обратно,- рассказала девушка.

Норки на пляже. Рик и Марти. Фото: Avery Felz/Вконтакте

Нашлась беглянка, как и предполагала хозяйка, в одном из дворов. Одна из женщин впустила ее в свою квартиру.

- Дети визжали, хозяйка в панике звонила. Я позвонила брату, он очень быстро прибежал с переноской и забрал ее. Малышка даже не кусалась после трех дней на улице. Он её накормил и она спит, - поведала Арина.

НОРКИ В КРЫМУ

Девушка ведет блог о жизни норок в Крыму и рассказывает о тонкостях их содержания. А главный герой всех ее фото, конечно же Рик. Белый нор спит, прогуливается в парке или купается в море – хищный зверек обласкан покруче домашнего кота.

- В основном норок заводят те, у кого раньше были хорьки. Казалось бы, в чем разница: тот же хорек, только не пахнет и купается как выдра. Но первые два месяца, пока щенок маленький, нормально, а потом норка становится подростком, у нее проявляется свой характер, свои предпочтения и нужно искать общий язык, - поясняет Арина. - У норки нет понятия хозяин, она может легко этому хозяину выгрызть глаз по желанию. Много случаев было, когда брали норок, как друга котику в дом, а в итоге норка в 800 граммов спокойно валила мейкунов.

Любимец девушки - белый нор Рик. Фото: Норка в Крыму/Вконтакте

Популярность норок в качестве домашних питомцев, по словам девушки, растет. Для новых «хочунов» она пишет статьи и берет под кураторство, знакомя вживую с Риком и рассказывая, чего ждать от хищного зверька.

- В основном я отговариваю людей заводить норок в Крыму, потому что для них лето может стать их гибелью. Такая шерсть и 40 градусов в тени! Мы ради нора поставили кондиционер и сохраняем все лето 8-10 градусов в комнате. Ну и собственно ветеринары, которые норок лечат как хорьков и кошек, а норки больше псовые,- поясняет девушка.

В жару нор охлаждается рядом с бутылкой со льдом. Фото:Норка в Крыму/Вконтакте

Большим плюсом в разведении норок, по словам Арины, является то, что они не плодятся в домашних условиях: самцы не признают самок как партнёра.

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