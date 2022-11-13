После политических игр на конкурсе красоты в Индонезии, крымчанка Юлия Павликова надеется победить во Вьетнаме

Юлия Павликова самая титулованная модель России. Фото: Miss Grand International

Не успела Юлия Павликова отдохнуть и прийти в себя после «Miss Grand International» в Джакарте, как снова собирается покорять мировой подиум, на этот раз в Ханое. Супермодель из Крыма получила приглашение принять участие в конкурсе «Miss Tourism World», который уже 16 ноября стартует во Вьетнаме.

- Вы только представьте, я буду первой представительницей Крыма, которая откроет двери для нашего полуострова на мировом конкурсе «Мисс Туризм Мира»,- написала Павликова у себя на страничке в социальной сети.

На подготовку в конкурсу у модели всего шесть дней. Но девушка настроена только на победу - участвовать в конкурсах красоты подробного уровня не могут девушки старше 29 лет.

- Для меня 2022 год завершающий и мне бы очень хотелось привезти большую победу домой, чтобы раз и навсегда оставить след в истории. А там как будет,- призналась крымчанка.

В финале «Miss Tourism World» примут участие более 60 красавиц из разных стран мира. Участницы конкурса будут налаживать связи для культурного обмена и продвигать имидж своих стран, чтобы привлечь туристический поток.

«Miss Tourism World» был основан в 1991 году в Лондоне и является крупнейшим конкурсом красоты, цель которого – продвижение туризма.

Напомним, супермодель из Крыма является мировой рекордсменкой по числу титулов, завоеванных на смотрах красоты самого высокого уровня.

В конце октября Юлия Павликова стала участницей «Miss Grand International 2022», который проходил в Индонезии. Однако привезти корону в Крым ей не удалось. Несмотря на серьезную подготовку, организаторы в первый же день дали понять девушке, что рассчитывать на победу не стоит. В мировой конкурс, как и год назад, когда Павликову буквально «выкинули» из финала «Мисс Земля», снова вмешалась политика.

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