«Если бы граница не была отодвинута, Крым подвергся бы массированным ударам»: Сергей Аксенов подвел итоги первого года спецоперации

Сергей Аксенов подвел итоги первого года спецоперации. Фото: Сергей Аксенов/Telegram

Если бы в самом начале специальной военной операции граница не была отодвинута от Крыма, полуостров неизбежно подвергся бы массированным ударам со стороны украинских формирований. Об этом, поводя итоги первого года спецоперации, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

- На протяжении года нацисты не раз пытались нанести вред крымчанам любыми доступными им способами: от попыток диверсий и налетов беспилотников до теракта на Крымском мосту. Мы понимаем, что они не успокоятся, и наши Вооруженные Силы к этому готовы - написал Аксенов у себя в Telegram.

Одним из первых результатов СВО, как отметил Сергей Аксенов, стало разблокирование Северо-Крымского канала. Российские военные, напомним, уничтожили дамбу, которая перекрывала подачу воды в Крым, 26 февраля 2022 года.

- Заработал сухопутный коридор. Все это, конечно, позитивно скажется на экономическом развитии Крыма и новых регионов, - отметил глава республики.

Также глава Крыма выразил уверенность, что все цели СВО «будут достигнуты».

Напомним, президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине утром 24 февраля 2022 года. По его словам, о защите его попросили главы Донецкой и Луганской народных республик. Целями СВО были объявлены «демилитаризация и денацификация» Украины.

За год спецоперации новыми регионами РФ были признаны территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

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