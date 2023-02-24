Забирал машины, документы и ключи: серийного автоафериста задержали в Севастополе

Покупатели выбирали автомобили и отдавали деньги аферисту. Фото: Дмитрий БРУШКО

В Севастополе полиция задержала подозреваемого в мошенничестве продавца подержанными автомобилями. 38-летний предприниматель, выступая в качестве посредника, обещал автовладельцам быструю продажу авто. Однако, деньги за проданные машины отдавать даже не планировал.

Как сообщает полиция Севастополя, для предпродажной демонстрации транспорта, мужчина, уже имеющий опыт в этом деле, использовал арендованную площадку. При этом он убеждал автовладельцев передавать ему как сами машины, так и ключи и документы на них.

- Заведомо зная, что выполнять взятые на себя обязательства он не будет, аферист похищал и продавал чужие иномарки, а вырученные деньги тратил на свои нужды,- сообщили в полиции города-героя.

По данным следствия, таким образом мужчина за несколько месяцев продал и фактически похитил восемь автомобилей. Его «заработок» составил более семи миллионов рублей.

Мужчину задержали сотрудники уголовного розыска при поддержке спецназа. Фото: скриншот из видео/Полиция Севастополя/Telegram

Задерживали афериста сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке спецназа. И даже после задержания, в полицию продолжают обращаться пострадавшие от его действий автовладельцы.

- Как выяснилось, несколько лет назад задержанный уже отбывал уголовное наказание за аналогичное преступление, но на путь исправления не встал и после освобождения продолжил противоправную деятельность,- отметили в УМВД России по Севастополю.

В отношении мужчины завели новое уголовное дело по статье о мошенничестве. В тюрьме он может провести еще около десяти лет. Сейчас мужчина под стражей.

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