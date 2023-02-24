Капитан судна Сергей Еремизин и старпом Сергей Бутвенко. Фото: Александр Рубцов.

Керченских моряков с судна Soya освободили из-под стражи в Египте. Об этом КП-Крым сообщил технический инспектор труда Российского профсоюза моряков Александр Рубцов.

Напомним, моряков задержали при разгрузке судна в порту Александрии в начале ноября. В нескольких контейнерах оказался запрещенный ко ввозу в страну трамадол (сильнодействующий опиоидный синтетический анальгетик). Экипаж, в составе которого были пятеро россиян и трое граждан Болгарии, взяли под стражу. Однако, позже отпустили всех, кроме капитана Сергея Еремизина и старшего помощника Сергея Бутвенко из Керчи.

Все это время они находились в полицейском участке и спали на полу на одеялах, которые им удалось передать через российского консула. Египетский суд постоянно продлевал нахождение моряков под стражей, однако официальное обвинение им так и не предъявили. Спустя четыре месяца капитана и старшего помощника отпустили.

- Их просто освободили за неимением доказательств. Суд удовлетворил апелляцию, которую подал адвокат Российского профсоюза моряков, - сообщил КП-Крым Александр Рубцов.

В профсоюзной организации моряков с самого начала настаивали, что экипаж судна, как перевозчик, не является ответственным за тип груза. И это прописано в кодексе международного мореплавания. Однако добиться освобождения моряков удалось только сейчас.

Уже в ближайшие дни Сергей Еремизин и Сергей Бутвенко должны вернуться домой. Билеты им купили родственники. Все деньги, а также подарки семьям египетская полиция конфисковала во время обыска на судне. Вернуть их не удалось.

За время нахождения под стражей, как рассказали в профсоюзе моряков, Сергей Еремизин и Сергей Бутвенко сильно похудели и нуждались в квалифицированном медицинском осмотре. Однако адвокату так и не удалось добиться, чтобы моряков отвезли на обследование в больницу.

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