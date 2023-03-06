Плечом к плечу в Крыму: как ЛДПР помогает тем, кто приближает победу

Плечом к плечу: как ЛДПР помогает тем, кто приближает победу. Фото: предоставлено ЛДПР

С первого дня, когда началась специальная военная операция, жительницы Крыма не могли оставаться в стороне и просто ждать дома своих защитников. Женщины объединялись, чтобы помогать нашим бойцам на передовой: готовить, шить и даже изобретают для них средства гигиены!

ВАРЯТ БОРЩИ И ВЯЖУТ НОСКИ

Так, тысячи крымчан с начала специальной военной операции присоединились к группе в Телеграме «ZащитникамV2022», чтобы лично помочь тем, кто находится на линии соприкосновения.

- У многих моих учеников папы - военнослужащие. Год назад мы создали группу, стали собирать продукты, вещи, чтобы помочь бойцам. Мы не искали популярности, это была такая локальная группа помощи, - рассказывает преподаватель на языковых курсах Любовь Шмиголь. Вдова спецназовца хорошо разбирается в обмундировании и амуниции и помогла женщинам.

В группе обменивались информацией: какие носки нужны под берцы и где их купить и так далее. Постепенно у группы появилось несколько чатов по разным направлениям. Например, повара «полевой кухни» готовят для мужчин такой сухой борщ быстрого приготовления, чтобы, залив его кипятком, он почувствовал на миг себя дома. Другие женщины мастерят маскировочные сети, шьют термобелье, дождевики, а бабушки вяжут теплые носки.

Освоили и технологию изготовления окопных свечей. Мужчины, автомеханики 13-го завода делают буржуйки для военнослужащих.

Помогая нашим бойцам в зоне спецоперации, женщины приближают Победу. Фото: предоставлено ЛДПР

НАУЧНАЯ РАЗРАБОТКА

И для помощи нашим бойцам нужны не только рабочие руки, но и умы. Так, уже тысячи армейских бьюти-боксов с сухим душем передали крымские косметологи в зону проведения спецоперации. Екатерина Куксова и Наталья Киселева несколько месяцев ломали голову над разработкой, проводили опыты в косметологическом кабинете, тестировали ее на себе и своих близких. Идею позаимствовали в натовских пайках, которыми снабжают украинскую армию. В итоге все получилось — один комплект заменяет полноценное купание: для процедуры достаточно 50 мл воды для смачивания губки, после ее несколько раз сжимают до образования пены. Боец натирается такой губкой и стирает все сухим одноразовым полотенцем, смывать водой средство не нужно. Косметологи заметили, что добавки справляются с грязью и машинным маслом, бактериями, увлажняют кожу и борются с воспалениями.

Первую партию — пять тысяч таких губок — изобретательницы отправили еще в декабре и продолжают работу. Теперь плодами их труда заинтересовались крупные компании, и дело смогут поставить на поток. А главное — сухой душ бойцам понравился, а полевые доктора его одобрили.

ОБЪЕДИНИТЬСЯ РАДИ ПОБЕДЫ

И таких инициатив помощи для наших военнослужащих становится все больше. Чтобы объединить усилия и стать эффективнее в оказании помощи тем, кто на передовой, партией ЛДПР был создан ресурс плечо-к-плечу.рф, где можно предложить свою помощь или попросить о ней для одной цели — приблизить Победу.

- Победители — это и те, кто на фронте, и те миллионы россиян, кто словом и делом в своей ежедневной жизни помогают нам победить. И мы готовы поддержать и объединить всех, кто по-настоящему переживает за страну и приближает нашу победу, - отметил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.