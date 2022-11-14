«Россия ответит очень жестко»: в Крыму отреагировали на планы Зеленского нанести удар по полуострову

Россия "жестко" ответит в случае удара по Крыму Фото: Александр БОЙКО

В Крыму не исключают возможность нанесения провокационного удара по полуострову со стороны Украины. Однако ответ за него будет такой же жесткий, как после теракта на Крымском мосту, уверен председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.

- Я не думаю, что такие удары будут систематическими, но со стороны Зеленского этого можно ожидать, учитывая его неадекватное восприятие российской специальной военной операции, - сказал Форманчук КП-Крым. - Если же это произойдет, то Россия воспримет это как нападение на ее традиционную территорию, очень чувствительную с точки зрения геостратегического расположения. Поэтому Россия ответит очень жестко. Достаточно вспомнить Крымский мост: когда это произошло, мы нанесли очень мощный удар по всей территории Украины.

Пока же, по мнению эксперта, Крым продолжает оставаться красной линией в отношении действий Запада. Вашингтон и Лондон не настроены на эскалацию конфликта с Россией, поэтому будут стремиться сдерживать амбиции украинского президента.

- Хотя мне мало верится в трезвость Запада, тем не менее в одном можно не сомневаться: там не хотят эскалации этого конфликта до уровня термоядерной войны. Они отдают себе отчет, что такого рода удары могут спровоцировать далеко идущие последствия. Поэтому действительно, можно рассчитывать на определенную сдержанность, - отметил глава общественной палаты.

Ранее британское издание The Times сообщило, что в случае, если президент Украины решит нанести удар по Крыму, Запад может пересмотреть вопросы поддержки киевского режима и лишить его финансирования.

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