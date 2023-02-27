Землетрясение магнитудой в три балла: жители разных городов Крыма ощутили подземный толчок

Землетрясение зафиксировано в 15 км от берега Крыма Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Крымчан 27 февраля взбудоражили подземные толчки. Пользователи социальных сетей сообщили о возможном землетрясении на Южном берегу Крыма.

По словам жителей, подземные толчки ощущались в Ялте, а также Гурзуфе и на Массандре.

- На первых этажах или в машине не так ощутимо, а выше в многоэтажках был ощутимый резкий толчок, - написали крымчане в группе AMS Yalta.

Ситуацию на Южном берегу Крыма прокомментировал советник главы Крыма Олег Крючков. В своем Tg-канале он сообщил, что сила толчка составила меньше трех баллов. Обошлось без разрушений и жертв.

По информации дежурного Алуштинской сейсмической станции, землетрясение произошло в 16:25 27 февраля акватории Черного моря.

- На удалении 25 км от прибрежной территории городского округа Алушта и на глубине 15 км было зафиксировано землетрясение магнитудой до трех баллов в эпицентре, - отметил Олег Крючков.

Опасности для крымчан никакой нет - толчки были едва ощутимы.

Как «КП-Крым» сообщил директор НИИ «Институт сейсмологии и геодинамики КФУ им. В.И.Вернадского» Юрий Вольфман, подробностей произошедшего пока нет - экспертам нужно время на выяснение всех деталей.

- Мы ждем информацию по сводке. Только после этого сможем дать оценку, - подчеркнул сейсмолог.

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