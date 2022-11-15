Крупнейший крымский банк выдал по льготной госпрограмме кредиты на 2 миллиарда рублей

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Крымчане продолжают приобретать жилье в ипотеку с помощью госпрограммы льготного кредитования. Напомним, что с июня текущего года заемщики могут рассчитывать на ставку 7%.

Получить льготный кредит можно в крупнейшем крымском банке РНКБ. Как отмечают в банке, с начала года клиенты получили более 600 льготных кредитов на покупку жилья на сумму больше 2 миллиардов рублей. А если покупатели хотят приобрести квартиры в жилых комплексах, строящихся с использованием проектного банка или у застройщиков — стратегических партнеров банка - можно оформить льготный кредит по ставке 6%.

По госпрограмме можно взять у банка до 6 миллиона рублей кредита для покупки жилья в новостройках Крыма, Севастополя и Краснодарского края. Те, кто хочет приобрести недвижимость в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, могут получить кредит до 12 миллионов рублей. Первый взнос - от 15% стоимости жилья. Программа льготной ипотеки действует до конца 2022 года.

По данным РНКБ, в текущем году около 70% всех ипотечных кредитов на новостройки были выданы в рамках госпрограмм поддержки. Из них более половины — по программе льготной ипотеки. Средний чек ипотечного кредита по госпрограмме - 3,4 миллиона рублей. Чаще всего заемщики покупают однокомнатные квартиры.

КСТАТИ

Купить квартиру в ипотеку в Крыму можно дистанционно. Жители всех регионов РФ могут заключить сделку онлайн, документы подписываются с помощью электронной подписи. На сегодняшний день в рамках дистанционной ипотеки выдано около 370 миллионов рублей. Из них больше трети выдано в рамках льготных госпрограмм.

Подробнее с условиями льготной ипотеки можно ознакомиться на сайте РНКБ и там же подать заявку на кредит