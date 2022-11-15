«Гардемарины 1787»: Светлана Дружинина поделилась новыми кадрами со съемок фильма в Крыму

В главной роли неувядаемый Дмитрий Харатьян. Фото: Фильм "Гардемарины-IV"/VK

Знаменитый кинорежиссер Светлана Дружинина продолжает работу над пятой частью саги про гардемаринов. Съемки фильма «Гардемарины 1787. Война», напомним, проходили в Крыму в 2020 и 2021 годах. Кроме таких известных актеров, как Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров и Михаил Боярский, в работе были задействованы и крымчане. В частности, массовку на роли крестьян и офицеров-кавалеристов набирали из числа жителей поселка Щелкино, а курсанты севастопольского военно-морского училища стали участниками массовых сцен во время съемок морского сражения.

Сейчас киношники заканчивают «озвучку» фильма, запись музыки в исполнении симфонического оркестра и работают над дизайном титров. Выход ленты запланирован на 2023 год.

Пока же 86-летняя Светлана Дружинина продолжает радовать поклонников небольшими видео о рабочем процессе. На этот раз кинорежиссер опубликовала новые кадры со съемок в Крыму с Федором Добронравовым верхом на пушке и Владимиром Суровцевым в роли Суворова.

- Яркие лучи напомнили о солнечных днях съемок «Гардемарины 1787.Война» в Крыму, когда творческая группа, то укрываясь от палящего солнца, то от песчаного ветра и шторма на море, фиксировала лучшие кадры на кинопленку для создания новой важной картины, рассказывающей о стратегических исторических событиях на Кинбурнской косе в 1787 году!- подписала видео кинорежиссер.

Федор Добронравов верхом на пушке. Скрин из видео/Светлана Дружинина/Вконтакте

Пятая часть эпопеи о гардемаринах повествует о легендарном Кинбурнском сражении в ходе русско-турецкой войны. Действие разворачивается на самой западной точке Херсонской области, где неспокойно и сейчас, во время специальной военной операции. Там, на Кинбурнской косе, 1 октября 1787 года (12 октября по новому стилю) высадился турецкий десант. Шла битва за Крым, которая закончилась полной победой России. После этого командующий войсками Суворов велел построить на косе церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

- События сегодняшние откликаются в каждом кадре нашего фильма о сражении 1787 года под предводительством Александра Васильевича Суворова в день Покрова Богородицы. Вновь Кинбурнская коса, вновь отстаиваем южные рубежи русской земли! С нами Бог, Россия! Не оскудеет чудом русская земля! - отметила у себя на странице Светлана Дружинина.

Новый фильм будет насыщен масштабными кадрами. Настоящие морские баталии при Кинбурне воссоздали с помощью компьютерной графики. Как отмечает кинорежиссер, почти половина фильма уже готова.

Отметим, что пятую часть картины «Гардемарины1787.Война» снимали вместе с четвертой – «Гардемарины 1787.Мир», поэтому не исключено, что в прокат они выйдут одновременно.

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