В Севастополе осудили двух организаторов нарколаборатории

Приговор пока не вступил в законную силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе 36-летний мужчина и его 26-летняя сожительница приговорены к длительным срокам заключения за организацию нарколаборатории. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Следствием установлено, что пара развернула в частном доме около мыса Фиолент подпольную нарколабораторию по производству мефедрона. Готовые наркотики они хранили в квартире по месту жительства. При обыске силовики изъяли более семи килограммов мефедрона, 1,4 килограмма наркотического средства α-PVP («соль»), расфасованные для сбыта несколько десятков доз различных наркотиков, а также лабораторное оборудование с прекурсорами.

– Впоследствии полученный товар сбывали посредством «закладок» розничными и оптовыми партиями наркозависимым лицам региона, – говорится в сообщении.

Как уточнили в прокуратуре Севастополя, «мужчина и женщина вошли в состав организованной группы, которая вела преступную деятельность в сфере незаконного оборота наркотиков. Они выполняли роли розничного «курьера-закладчика», оптового «курьера», «склада» и «варщика/лаборанта». Лаборатория была оборудована в арендованном частном доме в одном из садовых товариществ.

Таким образом пара заработала свыше 3 млн 600 тысяч рублей. Им было предъявлено обвинение по 18 эпизодам преступной деятельности, среди которых производство и сбыт наркотиков в особо крупных размерах в составе организованной группы с использованием интернета и легализация преступных доходов и другие статьи.

Севастопольский районный суд приговорил мужчину к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 250 тысяч рублей, его сообщницу – к 11 годам колонии общего режима и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу, уточнили в прокуратуре.

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