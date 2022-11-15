Крымский депутат предложил признать украинский флаг экстремистским символом

Здание Госсовета Республики Крым. Фото: Анастасия ЖУКОВА

Запретить использование украинской геральдики и признать желто-голубой флаг экстремистским предлагает депутат Госсовета Крыма, председатель комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков. Украинский флаг, по его мнению, был создан искусственно и не имеет реального отношения к народу, проживающему на территории Украины. Из-за политики соседней страны его нужно приравнять к фашистскому, уверен депутат.

- Его придумали Грушевский с Петлюрой, Скоропадским и спецслужбами Австро-Венгрии. Но казачество под этим флагом ни в каких походах не участвовало, - пояснил депутат КП-Крым.- Это экстремистское знамя как флаг фашистской Германии. Да, раньше это был государственный флаг, и под ним Олимпиаду проводили, и Советский союз в ней участвовал, но, когда мы поняли, что это фашистская политика, мы его запретили.

Запрет должен касаться не только самого флага, но и размещения «жовто-блакитной» символики в соцсетях, считает депутат Госсовета. Сейчас этот вопрос не отрегулирован законодательно.

- Вопрос в том, чтобы не использовать его в качестве аватарки в соцсетях. А некоторые граждане у нас умудряются. Это же предательство. Есть прямая экстремистская деятельность, когда человек словами говорит о свержении власти, уничтожении территориальной целостности. А использование во время спецоперации гражданами вражеской геральдики это не предательство? Предательство. И это надо отслеживать. Хотя законом же это не запрещено: захотел и поставил на аватарку. Только моральное осуждение, - отметил депутат.

Рано или поздно, по мнению Волкова, вопрос о признании украинского флага в России экстремистским будет решен на государственном уровне.

- Когда закончится денацификация, когда будет осознание, они (украинцы - ред.) сами откажутся от него. Как гитлеровской Германии им будет стыдно за свою политику, как немцам за Гитлера… И я уверен, что этот вопрос будет решен официально. Потому что никакой Украины уже не будет. В том формате, в котором она была, ее уже нет, - заявил Волков.

Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко прокомментировала стихийный концерт на набережной города, во время которого прозвучала украинская песня «Смерека». По ее словам, репертуар не был согласован с администрацией, но при необходимости оценку этому дадут правоохранители. В то же время она напомнила, что в Крыму три государственных языка, которые «никто не душит».

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