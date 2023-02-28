В Евпатории школы и детсады приостановили работу из-за крупной аварии на водоводе

Время восстановления водоснабжения пока неизвестно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На центральном водоводе в Прибрежном под Евпаторией произошла крупная авария, из-за чего было принято решение приостановить работу детских садов и школ города. Об этом сообщили в Управлении информационной политики Мининформа Крыма.

Специалисты уже занимаются устранением проблемы. По данным главы администрации Евпатории Елены Демидовой, воды в кранах у горожан нет вообще.

- На данный момент оперативным штабом принято решение приостановить занятия в школах и детских садах. В населенных пунктах в течение дня будут работать водовозки, - сказано в сообщении Мининформа.

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