В МВД по Крыму объяснили, какое наказание ждет за исполнение песни «Червона Калина»

Госсовет Крыма ранее потребовал признать украинскую песню "Червона калина" экстремистской Фото: Анастасия ЖУКОВА

Министерство внутренних дел по РК разъяснило официальную позицию по поводу украинской националистической песни «Червона Калина», скандалы на фоне исполнения которой не раз разгорались в Крыму.

Последний, напомним, разразился в начале октября, когда в Сеть попало видео, на котором «Миссис Крым» Ольга Валеева распевает «калину» сидя с подругой на балконе. Тогда видео провисело на странице одной из девушек всего несколько минут, но успело наделать много шума и вызвало бурю негодования в социальных сетях.

Сама Ольга Валеева пояснила, что не знала, какой посыл у песни, а за новостями не следит, так как занята воспитанием детей. Однако незнание не освободило победительницу конкурса красоты от ответственности. «Миссис Крым-2022» была задержана и оштрафована на 40 тысяч рублей, после чего принесла публичные извинения.

После инцидента Госсовет Крыма потребовал признать песню «Червона калина» экстремистской и направил соответствующее обращение в МВД. Председатель парламентского комитета по культуре и охране культурного наследия Николай Волков назвал композицию «песней мясников и преступников» и потребовал наказывать за ее исполнение «по полной», вплоть до тюремного заключения.

Как пояснили в силовом ведомстве, официально «Чернова калина» уже значится в числе запрещенных, и ее исполнение недопустимо. Об этом говорится в ответе МВД на обращение Госсовета республики.

- Ответ от МВД пришел. Песню эту петь нельзя. Это нарушение закона,- рассказал КП-Крым Николай Волков.

В ведомстве разъяснили, что «Червона калина» - неофициальный гимн украинских националистических организаций УНА-УНСО* и УПА*, которые признаны экстремистскими и запрещены на территории России решением Верховного суда от 17 ноября 2014 года. А значит, композиция, как и сами организации, с которыми ее ассоциируют, в стране тоже под запретом.

- Песня «Червона калина» была неофициальным гимном запрещенной организации, соответственно, за любое публичное исполнение указанного произведения, лицо будет привлечено к административной ответственности по ст.20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций),- говорится в ответе МВД, текстом которого располагает КП-Крым.

Санкции этой статьи предсуматривают как штраф, так и административный арест сроком до 15 суток.

Отметим, ранее в Крыму дали десять суток ареста и оштрафовали на 40 тысяч рублей ди-джея караоке-бара в Щелкино, который по заявке посетителя поставил националистическую песню в поддержку ВСУ. При этом в клипе, который транслировался на большом экране, была символика запрещенного в Российской Федерации батальона «Азов»*.

*Организация признана экстремистской и запрещена на территории России.

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