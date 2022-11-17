Один человек в больнице, 15 эвакуированы в результате взрыва газа в пятиэтажке в Симферополе

В результате ЧП пострадал молодой мужчина. Фото: StasNews/telegram
Один человек пострадал, 15 были эвакуированы в результате взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Симферополе. По информации МЧС, чрезвычайное происшествие произошло днем 17 ноября по улице Трубаченко, 12.
- В 14:55 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о хлопке без обрушения несущих конструкций в 5-этажном жилом доме. Первые пожарные расчёты прибыли на месте происшествия уже через пять минут после вызова, - сообщили в МЧС.
В квартире выбиты окна. Фото: StasNews/telegram
По данным МЧС, по прибытии на место пожарные обнаружили, что в квартире на втором этаже горит мебель на кухне на площади 1 кв. метр. Предварительной причиной ЧП называют возгорание газовоздушной смеси.
- В результате происшествия пострадал собственник квартиры – 21-летний мужчина, который госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается помощь, - сообщили в Следственном комитете по Крыму и Севастополю.
Прокуратура организовала проверу по факту ЧП. Фото: прокуратура РК
Следком и прокуратура Крыма организовали проверку по факту происшествия.
- Будет дана оценка работе контролирующих органов, а также полноте и достаточности мер, принимавшихся на территории муниципалитета в целях соблюдения мер пожарной безопасности и безопасной эксплуатации газовых приборов, - сообщили в прокуратуре республики.
ЧП произошло в доме по улице Трубаченко, 12. Фото: StasNews/telegram
Сейчас на месте ЧП работают сотрудники профильных служб.
- Серьёзных разрушений здания нет, выбиты окна и оконные рамы, - сообщили в администрации Симферополя.
Сообщается, что в подъезде, где произошел взрыв газа, нет света и чувствуется запах дыма.
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