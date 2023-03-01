В Симферополе раритетный троллейбус превратили в зал ожидания для пассажиров

Теперь троллейбус спасает пассажиров от холода Фото: Александра Тимощенко

В Симферополе оригинально подошли к решению вопроса с размещением пассажиров, ожидающих своего рейса. Раньше зал ожидания автостанции «Западная», на которую каждый день прибывает десятки междугородних автобусов, находился внутри здания, но с 1 мая прошлого года ее пришлось закрыть на ремонт. Сейчас вход туда преграждает металлический забор. Кассу временно пришлось разместить в грузовом контейнере. Ремонт, согласно прогнозам, закончится не скоро – лишь к концу 2023 года.

Народ появляется в троллейбусе волнами - в зависимости от расписания рейсов Фото: Александра Тимощенко

Пассажирам всю осень и большую часть зимы приходилось ждать транспорт, поеживаясь от холода и пронизывающего ветра. Но теперь страдания людей в прошлом. Пока «Западная» находится в процессе реставрации, зал ожидания перенесли в салон старенького троллейбуса «Шкода».

- Чтобы люди не мокли под дождем и не мучились, мы поставили такое помещение в виде троллейбуса. Сейчас он играет роль зала ожидания, - отметили в приемной управления ГУП РК «Крымавтотранс».

Возможно, троллейбус оставят здесь и после окончания ремонта Фото: Александра Тимощенко

Подобное ноу-хау явно пришлось по вкусу местным жителям. Хотя «рогатый» уже давно не на ходу, свою обаятельность от этого он не потерял. Раритетный троллейбус пользуется небывалой популярностью. Его фотографируют, там играют дети, коротают время пассажиры с сумками, а еще на диковинку приходят поглазеть случайные прохожие.

- Оригинальненько. И сфотографироваться можно, и свой автобус подождать, и от дождя укрыться, если нужно. Очень удобно, нам нравится. Раритет все же, - поделилась с КП-Крым местная жительница Валентина.

За рулем рады посидеть дети Фото: Александра Тимощенко

В администрации автостанции говорят, что старый троллейбус - временное решение проблемы. Но из-за высокого ажиотажа раритет могут оставить на этом месте даже после окончания ремонта зала ожидания.

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