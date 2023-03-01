В Ялте подросток прыгнул в февральское море ради спасения бездомного пса

Спасенная собака бегает по набережной, но в воду уже не суется. Фото: Виктор Малиновский

«Спасли собаку, спасут и человека», «Молодцы ребята», «Красавчики!». Такими эпитетами ялтинцы наградили двух парней, бесстрашно прыгнувших в ледяную воду ради спасения бездомной собаки. Каким образом животное оказалось в море, неизвестно. Но выплыть самостоятельно собака, к тому же еще и слепая, не могла.

Барахтающееся в воде животное первой заметила одна из женщин, прогуливающихся на набережной Ялты.

- Позвонила в службу спасения. Мне сказали, что спасением собак не занимается ни одна служба. Слава Богу, нашлись люди, которые вытащили бедное слепое животное, - рассказала очевидица в соцсетях.

Эти парни спасли слепую собаку от верной смерти. Фото: "Подслугшано Ялта"/"Вконтакте"

Герои не остались незамеченными. Их имена теперь знает вся Ялта. Александр Е. и Артур Л., недолго думая, скинули с себя одежду и прыгнули с пирса на помощь животному.

- Вода была жуть, какая холодная, дышать невозможно. Понимали, что и сами могли пойти на дно, но все равно решились, - поделился эмоциями Артур.

За решительными действиями парней с набережной наблюдали больше двух десятков зевак. Кто-то звал собаку, пытаясь направить к берегу, кто-то подбадривал ребят. На суше Александра и Артура ждали громкие овации.

Теперь за проявленную смелость ребят предлагают поощрить. Активные горожане уже обратились с такой инициативой к главе администрации Янине Павленко.

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