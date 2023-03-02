На западном побережье Крыма построят многофункциональный рекреационный комплекс

Фото: ООО «Специализированный застройщик «Прибрежный»

В селе Прибрежное Сакского района в Крыму появится многофункциональный рекреационный комплекс «Прайм». Проект реализуется по ФЗ-214 с использованием эскроу-счетов. Так, на западном побережье полуострова, меду городами Саки и Евпатория, будет построено больше 1100 апартаментов, оздоровительный центр и другие объекты инфраструктуры. Общая площадь строительства – более 83 тысяч квадратных метров.

Реализовывать проект будет общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Прибрежный». Проектное финансирование на сумму 5,2 миллиарда рублей предоставил крупнейший крымский банк РНКБ. Эти средства выделены на строительство комплекса «Прайм» до 2026 года.

– Поддержка строительной и курортной отраслей является одним из приоритетов работы банка в Крыму, – говорит вице-президент-директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. - Мы предоставляем проектное финансирование застройщикам, которые работают или планируют работать на территории полуострова, и готовы предоставлять кредитные средства оперативно и на выгодных условиях.

ООО «СЗ «Прибрежный» входит в Группу компаний «Крафт Девелопмент», которая специализируется на строительстве курортной недвижимости премиального сегмента.

Напомним, ранее банк РНКБ предоставил кредит на 2,1 миллиарда рублей застройщику курортно-рекреационного комплекса в Евпатории. Кроме того, банк выделил финансирование в размере 4,1 миллиарда рублей на строительство второй очереди туристическо-рекреационного комплекса SkySoul Resort в поселке Коктебель.

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