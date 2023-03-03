В Международный женский день пройдут выставки и мастер-классы Фото: Виталий ПАРУБОВ

Уже на следующей неделе в Крыму будут отмечать Международный женский день. В этом году 8 марта приходится на среду, в этот день будет выходной. А мероприятия, приуроченные к празднику, начнутся в крымских городах с 4 марта. Громких городских гуляний в честь женского дня не будет, зато в музеях, театрах и библиотеках пройдут тематические выставки, концерты и постановки. КП-Крым подготовила для вас самую полную афишу.

КУДА СХОДИТЬ 8 МАРТА В СИМФЕРОПОЛЕ

В Музее истории города Симферополя пройдут тематические выставки. Так, 8 марта в 10:00 прямо на фасаде музея откроется фотовыставка «Женщины в истории Крыма». Кроме того, в 12:00 в зале №1 откроется выставка художественной вышивки «Волшебная нить» от народной мастерицы Эрны Готфрид.

Адрес: г. Симферополь, ул. Пушкина, 17.

В Крымском этнографическом музее открылась фотовыставка «Женский образ в фотографиях». Полуостров населяют многие национальности, и фотографы запечатлели девушек и женщин в народных костюмах. На фотовыставке можно увидеть 32 фотографии начала 60-х гг. ХХ вв. Представлены и копии, и подлинные снимки. Здесь есть и семейные, и портретные снимки русских, ассирийцев, цыган, крымских татар, евреев и других.

Адрес: г. Симферополь, ул. Пушкина, 18.

БОЛЬШАЯ ЯЛТА

В Доме-музее А.П. Чехова 7 марта выступят артисты Крымской государственной филармонии. Во время концерта «Любая женщина – весна» прозвучат песни, воспевающие красоту и нежность женщин, а также романсы героинями которых были дамы из прошлого. Начало: в 16:00.

Адрес: г. Ялта, ул. Екатерининская, 13а.

В Литературно-мемориальном музее Сергея Сергеева-Ценского 7 марта откроется тематическая выставка. В 14:00 на экспозиции можно будет увидеть работы художников Юрия Наступенко, Якова Басова, Александры Зоркиной, Виталия Спасенова и других. В частности, будут представлены картины из фондовой коллекции музея, написанные в период 1990 – 2010-х годов. Весенние пейзажи Крыма и России изображены на картинах, а также храмовые архитектурные пейзажи и пасхальные натюрморты. Вход на выставку бесплатный.

Адрес: г. Алушта, ул. Сергеева-Ценского, 5.

СУДАК

Посетителям выставки, посвященной Международному женскому дню, представят ретро-открытки, которые иллюстрируют красоту представительниц прекрасной половины человечества. Этими открытками пользовались в конце XIX - начале XX века. Экземпляры собраны из коллекции краеведа Бориса Яременко, которая насчитывает 15 тысяч открыток с изображениями женщин в модных головных уборах, платьях и украшениях. Самые старые из них датированы 1898 годом.

Выставка откроется 6 марта в 16:00 и будет работать до 30 апреля.

Адрес: г. Судак, ул. Набережная, 11.

КУДА СХОДИТЬ 8 МАРТА В ФЕОДОСИИ

В Музее Марины и Анастасии Цветаевых 8 марта в 15:00 откроется выставка «Цветы для вас». Посетители увидят более шестидесяти произведений живописи, графики, а также батик, декоративные изделия, скульптуру. Представлены работы Виктора Будина, Галины Казьминой, Анастасии Калюжной, Николая Королёва, Ивана Каракуля и других крымских художников.

Адрес: г. Феодосия, ул. В. Коробкова, 13.

КОКТЕБЕЛЬ

В преддверии Международного женского дня, 6 марта в 15:00, ребята самостоятельно сделают подарки к 8 марта. Мастер-класс пройдет в Доме-музее Волошина. Дети младшего и среднего школьного возраста научатся работать с картоном, гофрированной бумагой и декоративными салфетками. Ребята под руководством опытных мастеров изготовят поздравительную открытку или букет весенних цветов.

Адрес: пгт Коктебель, ул. Морская, 43