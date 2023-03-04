В Крыму начался сезон выбросов дельфинов на берег

Дельфины нуждаются в защите. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»

В Крыму весна – это сезон выбросов дельфинов на сушу.

- С марта по июнь мы ежегодно регистрируем наибольшее количество случаев обнаружения китообразных на нашем побережье, - отметили в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».

За несколько лет наблюдений, а конкретно с 2017 по 2022 год, зоозащитники Крыма зафиксировали свыше 3200 выбросов, большая часть, которых произошла весной.

Наиболее частые причины гибель афалин, белобочек и азовок - прилов в рыболовные сети, различные инфекции и паразиты.

Зоозащитники рассказали, что делать, если вы увидели мертвого дельфина на берегу:

- позвоните на горячую линию Центра «Безмятежное Море»: +7 (978) 032-68-52;

- сфотографируйте с разных ракурсов, сохраните данные геолокации и отправьте эту информацию на номер горячей линии Центра в любой из мессенджеров – ватсап, вайбер, телеграм.

Что предпринять, когда выбросился на берег живой дельфин:

- сообщить на горячую линию Центра «Безмятежное Море»: +7 (978) 032-68-52;

- ни в коем случае нельзя выталкивать млекопитающее на глубину - возврат в море грозит дельфину утоплением или повторным выбросом в другом месте;

- снимите видео, которое вместе с данными местоположения, отправьте в любой из мессенджеров Центра;

- не бросайте дельфина в одиночестве, держите в поле зрения.

В Центре подчеркнули:

- Благодаря вашему неравнодушию мы получаем ценную информации об уязвимых жителях моря.

В ушедшем году крымские зоозащитники больше недели спасали дельфина, которого назвали Иваном. К сожалению, белобочке не удалось помочь.

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