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Здоровье5 марта 2023 7:44

В Республике Крым 5 марта выявили 67 новых случае заболевания COVID- 19

В Севастополе за минувшие сутки зафиксировали 74 новых случая заболевания ковидом
Екатерина НАЗАРОВА
На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым 5 февраля выявлено 67 новых случаев заболевания COVID- 19, за все время – 212 679. Такие данные приведены в официальном Tg-канале Минздрава республики.

Также за минувшие сутки с инфекцией были госпитализированы 10 человек, 63 088 – за все время. Выздоровел за последние 24 часа от ковида 61 человека, с начала пандемии – 205 179.

Смертей в республике от коронавируса за минувшие сутки не зафиксировано.

Данные Минздрава РК

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На территории города за минувшие сутки выявили 74 новых случая заболевания COVID-19, за все время - 99 625. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы 3 человека. Выписаны 4 пациента. На данный момент в больницах находится 84 пациента из них 74 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в городе от ковида за минувшие сутки умер 1 человек в возрасте 87 лет.

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