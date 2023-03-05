В Республике Крым 5 марта выявили 67 новых случае заболевания COVID- 19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым 5 февраля выявлено 67 новых случаев заболевания COVID- 19, за все время – 212 679. Такие данные приведены в официальном Tg-канале Минздрава республики.

Также за минувшие сутки с инфекцией были госпитализированы 10 человек, 63 088 – за все время. Выздоровел за последние 24 часа от ковида 61 человека, с начала пандемии – 205 179.

Смертей в республике от коронавируса за минувшие сутки не зафиксировано.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На территории города за минувшие сутки выявили 74 новых случая заболевания COVID-19, за все время - 99 625. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы 3 человека. Выписаны 4 пациента. На данный момент в больницах находится 84 пациента из них 74 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в городе от ковида за минувшие сутки умер 1 человек в возрасте 87 лет.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50