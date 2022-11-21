Больше 15 тысяч владельцев кредитных карт РНКБ увеличили льготный период до 115 дней

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В октябре текущего года клиенты РНКБ получили возможность самостоятельно увеличивать льготный период по кредитной карте. Так, в обновленной версии мобильного приложения можно увеличить льготный период по кредитке с 55 дней до 115-ти. В банке отметили, что такая функция доступна клиентам, у которых нет задолженности по карте.

По данным РНКБ, в ноябре каждый день в среднем около 200 человек увеличивают льготный период до 115 дней (из них 75% - в мобильном приложении). Чтобы воспользоваться этой опцией, нужно нажать иконку кредитной карты, выбрать пункт «Действия», затем нажать «Управление» и «Увеличить срок льготного периода».

В банке напомнили, что у кредитки с увеличенным льготным периодом бесплатное годовое обслуживание и выпуск. Доступен лимит до 1 миллиона рублей. Льготный период при этом распространяется на все покупки и снятие наличных.

Льготный период начинается каждый новый месяц. То есть покупки можно делать ежемесячно, и у пользователя кредитки будет как минимум 100 дней, чтобы вернуть деньги на карту, не выплачивая проценты. При этом, чтобы льготный период сохранялся, нужно до 25-го числа каждого месяца вносить на карту как минимум 5% от суммы задолженности на первое число месяца. При этом во время льготного периода обязательные платежи — не дополнительная плата. Это лишь частичное погашение задолженности, но сумму нужно вносить на карту вовремя, иначе беспроцентный период закончится.

По данным РНКБ, больше 45 тысяч человек уже пользуются кредитками РНКБ с увеличенным льготным периодом. Средний чек операций по кредитным картам — 1470 рублей. Условия использования кредитных карт обозначены на официальном сайте банка.