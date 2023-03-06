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Общество6 марта 2023 13:55

В Керчи студенты вышли протестовать против «ЧВК Редан», но нарвались на штраф

Четыре керченских студента заплатят 10 тысяч штрафа за протест против субкультуры «ЧВК Редан»
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Студентов, которые вышли на протест против молодежной субкультуры, самих привлекли к административной ответственности

Студентов, которые вышли на протест против молодежной субкультуры, самих привлекли к административной ответственности

Фото: Борис КОКУРИН

Молодежная субкультура «ЧВК Редан» (к частным военным компаниям они не имеют никакого отношения, а аббревиатуру подростки выбрали ради пафоса, - прим.Ред.), заставшая врасплох родителей многих юношей по всей стране, на минувшей неделе дала о себе знать и в Крыму. В некоторых городах полуострова подростки решили выйти на «сходку», однако полиция быстро их усмирила. Тем не менее административные штрафы получили и те, кто протестовал против движения.

Так случилось и с четырьмя студентами из Керчи - двумя будущими моряками, а также медиком и юношей из политеха. Вечером 3 марта 2023 года возле одной из главных достопримечательностей города-героя - Митридатской лестницы - собрались черноволосые поклонники аниме. Парни же решили выразить протест против агрессивного движения и тоже вышли на «сходку». Как сообщили в Керченском городском суде, за участие в массовом скоплении граждан участников привлекли к административной ответственности. Среди них были и керченские студенты.

- На пешеходной зоне принимали участие в массовом одновременном пребывании граждан в общественном месте с целью выражения своего протеста против граждан, которые относят себя к неформальному движению «ЧВК Редан», чем создали помехи движению пешеходов, - подчеркнули в пресс-службе суда.

Студентов признали виновными в административном правонарушении по первой части статьи 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Им назначили наказание в виде штрафа каждому в размере 10 тысяч рублей.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

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