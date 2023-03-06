В Керчи студенты вышли протестовать против «ЧВК Редан», но нарвались на штраф

Студентов, которые вышли на протест против молодежной субкультуры, самих привлекли к административной ответственности Фото: Борис КОКУРИН

Молодежная субкультура «ЧВК Редан» (к частным военным компаниям они не имеют никакого отношения, а аббревиатуру подростки выбрали ради пафоса, - прим.Ред.), заставшая врасплох родителей многих юношей по всей стране, на минувшей неделе дала о себе знать и в Крыму. В некоторых городах полуострова подростки решили выйти на «сходку», однако полиция быстро их усмирила. Тем не менее административные штрафы получили и те, кто протестовал против движения.

Так случилось и с четырьмя студентами из Керчи - двумя будущими моряками, а также медиком и юношей из политеха. Вечером 3 марта 2023 года возле одной из главных достопримечательностей города-героя - Митридатской лестницы - собрались черноволосые поклонники аниме. Парни же решили выразить протест против агрессивного движения и тоже вышли на «сходку». Как сообщили в Керченском городском суде, за участие в массовом скоплении граждан участников привлекли к административной ответственности. Среди них были и керченские студенты.

- На пешеходной зоне принимали участие в массовом одновременном пребывании граждан в общественном месте с целью выражения своего протеста против граждан, которые относят себя к неформальному движению «ЧВК Редан», чем создали помехи движению пешеходов, - подчеркнули в пресс-службе суда.

Студентов признали виновными в административном правонарушении по первой части статьи 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Им назначили наказание в виде штрафа каждому в размере 10 тысяч рублей.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

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