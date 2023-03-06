Слепой собаке, которую ялтинские подростки вытащили из холодного моря, ищут дом

Спасенная подростками собака почти ничего не видит. Фото: Марина Литвинова/Вконтакте

Слепой собаке, которую ялтинские подростки вытащили из воды, ищут дом. Напомним, двое ребят, одному из которых 14-ть, а другому недавно исполнилось 18 лет, не побоялись прыгнуть в холодное море, чтобы спасти жизнь обыкновенной дворняге.

Саша и Артур гуляли по набережной, когда увидели тонущую собаку. Животное барахталось в воде, безуспешно пытаясь выбраться на берег. На пирсе, подбадривая четвероногого, собралось порядка двух десятков зевак. Увидев, что животное слабеет, парни прыгнули в воду и с помощью веревки оттащили собаку к яхте. За проявленную смелость ребят поблагодарила мэр Ялты Янина Павленко.

Пристроить дворняжку сейчас пытаются волонтеры. По словам Марины Литвиновой, которая решила помочь животному, всю жизнь собака прожила на улице, а после того, как попала под колеса автомобиля, стала слепнуть.

- Я была удивлена, что она полностью ослепла, видимо, та авария послужила своего рода триггером и без того слабого здоровья собаки, потому что она столько зим спала просто на асфальте. Может, эта ситуация произошла неспроста, и это шанс, чтобы собаку кто-то заметил, дал ей крышу над головой? Ведь она еще не старая, ей нет и десяти лет, – написала женщина у себя на страничке в соцсети.

14-летний Александр Ерогов за спасение собаки получил Благадрственное письмо главы администрации. Фото: Янина Павленко/Telegram

Кровь от породистых собак придает дворняге «милый колорит», отмечает Марина. Судя по морде, это помесь бультерьера и, вероятно, болонки. Причем, довольно упитанная и стерилизованная.

- Очень человекоориентирована, готова стоять хоть час, чтобы ее гладили, - поделилась жительница Ялты.

Правда, пока, как рассказала Марина КП-Крым, никто из ялтинцев особого интереса к спасенной собаке не проявил.

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