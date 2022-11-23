Рекорд по дистанционным платежам в РНКБ: пользователи расплатились за месяц на 50 миллиардов рублей

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Крымчане стали чаще оплачивать товары и услуги дистанционно. Это удобно, поскольку не нужно снимать деньги с карты, а большинство финансовых операций можно совершить в режиме онлайн.

В банке РНКБ зафиксировали рекордное количество платежей, сделанных пользователями в интернет-банке и мобильном приложении. Так, за прошедший месяц было совершено больше 15 миллионов оплат на сумму около 50 миллиардов рублей.

Чаще всего клиенты оплачивают дистанционно коммунальные услуги и пополняют счет мобильного телефона, а также совершают межбанковские переводы и пополняют карты. В РНКБ отмечают, что за десять месяцев текущего года физлица совершили 132 миллиона дистанционных платежей. Это на 47% больше, чем за тот же период 2021 года (89,5 миллиона платежных операций). Увеличилась на 58% и сумма платежей: за десять месяцев составила 416 миллиардов рублей (против 263 миллиардов рублей в 2021 году). В РНКБ также отметили, что количество платежей в мобильном приложении увеличилось более чем в полтора раза по сравнению с началом года.

Такой прирост платежей в банке связывают с тем, что количество активных пользователей мобильного приложения увеличилось до 1,5 миллиона человек с начала года (на 17%). Приложение с каждым обновлением становится удобнее для пользователей, появляются новые услуги. Например, в текущем году клиенты получили возможность оформить кредит наличными и обновить данные на сервисе Госуслуг без посещения банковского офиса. Кроме того, расширено число поставщиков коммунальных услуг, по которым можно увидеть задолженность в режиме реального времени.

- По нашим прогнозам, в к концу 2022 года количество платежей физических лиц в мобильном приложении и интернет-банке превысит 150 млн штук на сумму свыше 500 млрд рублей, - говорит заместитель председателя правления Николай Билан. – Благодаря использованию дистанционных каналов обслуживания клиенты обучаются финансовой грамотности и могут оценить преимущества использования финансовых услуг вне офисов банка.

На сегодня клиенты банка РНКБ совершают дистанционно около 97% платежей. Если пользователь не знает, как провести ту или иную операцию, или хочет узнать подробности, он всегда может обратиться в чат приложения. Сотрудники проконсультируют по интересующему продукту. Чтобы пользоваться полным функционалом мобильного приложения, нужно обновлять версию до актуальной.