В мобильном приложении РНКБ появилась возможность покупать билеты на междугородние автобусные рейсы

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Клиенты банка РНКБ теперь могут покупать билеты на междугородние автобусные рейсы Крыма и Севастополя в мобильном приложении. Итак, в «РНКБ 24/7» можно выбрать место отправления и прибытия, указать время, дату и посадочное место. Затем пользователь оплачивает билет с помощью карты или со счета. Данные о пассажире в билете указываются автоматически, вручную заполнять их не требуется.

После того, как пройдет оплата, билет направят либо на электронную почту, либо в мессенджер. Также проездной можно сразу же сохранить на смартфон. При посадке в автобус пассажир может предъявить квитанцию в электронном виде.

Новый сервис – часть масштабного республиканского проекта «Цифровая среда», направленного на развитие современных цифровых услуг, а также на расширение возможностей использования банковских карт в Крыму и повышение доступности транспортных услуг.

- Благодаря новой услуге билеты на нужный рейс можно купить в любое удобное время, находясь в любом месте, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. - Кроме того, пассажиры таким образом экономят свое время, так как при оформлении билета в мобильном приложении они могут приехать на вокзал сразу ко времени отправления автобуса, и им не нужно стоять в очереди в кассу.

КСТАТИ

В августе текущего года появилась возможность приобретать билеты на междугородние автобусные рейсы в аппаратов банка РНКБ, расположенных на территории автостанций ГУП РК «Крымавтотранс». К ноябрю количество терминалов и банкоматов, в которых можно купить билет на автобусы, увеличили до 1500 штук. В них можно оплачивать билеты с помощью карт РНКБ и других банков РФ (кроме кредитных).