Жительницы Крыма и Краснодарского края могут бесплатно сделать укладку и макияж в офисах РНКБ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Представительницы прекрасного пола могут бесплатно получить несколько услуг красоты в офисах банка РНКБ в рамках фестиваля красоты «Энергия весны». В преддверии праздника, Международного женского дня, в офисах Симферополя, Евпатории, Севастополя и Краснодара откроются «островки красоты». С 7 марта самозанятые предприниматели будут бесплатно консультировать женщин по укладке. Также можно сделать экспресс-макияж, получить услуги визажа и долговременную укладку бровей.

До 18 марта все желающие могут выбрать три бесплатных услуги. Но для участия в проекте нужно зарегистрироваться на сайте probuy.rncb.ru. Это легко - нужно просто выбрать дату и записаться на определенное время к мастеру.

«Островки красоты» открыты в Симферополе на пр-т Кирова/пер. Пионерский, 10/2; в Евпатории на ул. Матвеева, 16а; в Севастополе на пл. Нахимова, 1; в Краснодаре на ул. 40 лет Победы, 34.

КСТАТИ

Фестиваль «Энергия весны» запущен в рамках пилотного проекта РНКБ по поддержке и развитию бизнеса самозанятых клиентов. Активности предусмотрены не только для посетительниц «островков красоты», но и для предпринимателей. Они могут поучаствовать в мастер-классах, приобрести новые знания, обменяться опытом с коллегами. Также бизнесмены смогут задать вопросы экспертам. Для этого также нужно пройти регистрацию на сайте probuy.rncb.ru.

СПРАВКА «КП»

Статус самозанятых могут оформить физлица, у которых нет работодателя и наемных работников. Они получают доход от своей деятельности. К этой категории относятся репетиторы, таксисты, фрилансеры, фотографы, аниматоры, мастера маникюра, люди, сдающие в аренду свое имущество и другие. При этом их доход не может превышать 2,4 млн. рублей в год без учета заработной платы по основному месту работы.

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