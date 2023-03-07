«Еды хватит на 5 дней»: в Симферополе 76 собак остались без присмотра из-за ареста хозяина

Крымчанин арендовал дачный участок, чтобы устроить там приют для бездомных животных. Фото: Юрий Обозенко/Вконтакте

Любовь ко всему живому проявляется по-разному. Кто-то радуется, что паучка не прихлопнул, а кто-то собирает со всей округи бездомных или брошенных четвероногих, пытаясь накормить и обогреть каждого. Так и крымчанин по имени Игорь. Когда-то у него был свой бизнес, но после того, как он «прогорел», мужчина устроился работать в такси.

С утра до вечера он развозит клиентов, чтобы прокормить живущих на его участке собак. Количество животных, за которыми он ухаживает, просто огромное - 76 особей. Все они попали к нему с улицы. Каждую собаку мужчина выходил сам и за свой счет. Среди животных были больные и травмированные.

Вся эта огромная свора уживается на арендованной даче. Мужчина нанял помощника, чтобы тот смотрел за животными, пока он таксует. Но тот ушел спустя месяц.

В отсутствие хозяина собак пытаются прокормить волонтеры. Фото: Юрий Обезенко/Вконтакте

Историю Игоря придал огласке крымский волонтер Юрий Обозенко. Он уже организовывал сбор помощи для собак Игоря, когда тот восстанавливался после травмы, полученной в ДТП. Теперь она понадобилась снова.

- Игоря арестовали на 10 суток. Конкретно не знаю, за какое правонарушение, но суть не в этом. Дело в том, что без присмотра остались 76 собак. Животные сидят без воды и еды. Надо продержаться, пока Игорь не вернется, - написал волонтер у себя на странице в социальной сети.

Неравнодушные крымчане моментально откликнулись. Уже на следующий день на дачу к Игорю привезли 200 килограммов мясных продуктов для каш, несколько ящиков мяса и 250 килограммов круп.

Неравнодушные привезли животным мясные обрезки. Фото: Юрий Обозенко/Вконтакте

- Собак много, но видно, что они совсем не агрессивные. Конечно, пришлось немного угостить их сырым мясом, так как было жалко смотреть в их голодные глаза… Этой помощи хватит дней на пять-шесть. Еще купил продукты на неделю человеку, который сейчас смотрит за собаками, он и сам находится в сложной ситуации…Я не знаю, что будет дальше, но содержать такое количество собак самостоятельно нереально, - отмечает Юрий Обозенко.

Денежных сборов волонтер не ведет, но, если найдутся желающие привезти в дом, где держат собак, продукты. Юрий готов показать им местоположение дачи.

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