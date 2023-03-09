Слоны, носороги и лошади: в крымской пещере «Таврида» откроют музей с останками доисторических животных

Множество останков древних животных специалисты обнаружили еще в 2018 году. Фото: пресс-служба КФУ

В пещере «Таврида», расположенной в Белогорском районе Крыма, приступили к созданию палеонтологического музея. Как сообщили в пресс-службе Крымского федерального университета, специалисты обнаружили множество останков древних животных еще в 2018 году, когда была открыта пещера.

Напомним, пещера «Таврида» в Белогорском районе была обнаружена во время строительства одноименной скоростной автомагистрали, соединяющей полуостров с материковой частью России. Для туристов достопримечательность республики открыли летом 2022 года, протяженность экскурсионного маршрута - 485 метров.

Будущим экспонатам присваивается отдельный шифр, который потом заносится в каталог музея. Фото: пресс-служба КФУ

Как рассказал старший научный сотрудник Научного спелео-палеонтологического комплекса «Пещера Таврида» КФУ Вадим Титов, за пять лет с момента обнаружения пещеры специалистам удалось собрать и систематизировать большое количество костей доисторических животных - слонов, носорогов, лошадей и других обитателей древнего мира. Сортируются найденные останки отдельно друг от друга.

- Помимо этого, ведется отбор экспонатов, которые имеют научную и экспозиционную ценность (целые или почти целые), проводится и частичная реставрация некоторых из находок, - подчеркнул специалист КФУ.

Специалисты приступили к систематизации костей и фрагментов найденных древних обитателей. Фото: пресс-служба КФУ

По словам Вадима Титова, следующим этапом создания палеонтологического музея станет очистка и консервация находок - многие из них очень хрупкие. Затем будущим экспонатам присвоится отдельный шифр, который потом будет занесен в каталог музея.

На данный момент продолжается работа по «паспортизации» находок - первые уже внесены в список. Когда эта работа будет завершена, посетители и студенты КФУ смогут увидеть большую часть ранее не представленных находок своими глазами.

Мелкие фрагменты костей пока не обрабатываются. Фото: пресс-служба КФУ

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