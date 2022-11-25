Центр оздоровления Неумывакина: как добиться красивой и здоровой кожи

Пройти курс в Центре здоровья могут пациенты с явными кожными заболеваниями, а также в качестве профилактики.

Нежная, красивая, бархатистая, упругая и свежая. Кажется, что такая кожа бывает только на фотографиях или в рекламе, но это не так! Добиться красивого вида вашей кожи можно и в реальной жизни. Например, с помощью курса «Здоровая кожа» от Центра оздоровления Неумывакина в Крыму, который поможет раз и навсегда решить все ваши проблемы с эпидермисом.

На сегодняшний день специалисты дерматологии не могут гарантировать полного излечения от хронических дерматозов, но при соблюдении всех рекомендаций и прохождения данного курса можно с уверенностью утверждать, что стойкая ремиссия — это вполне ожидаемый результат.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ

Большая половина населения хотя бы один раз в жизни точно сталкивалась с проблемой кожных высыпаний. Иногда они проходили сами, но могли и принести много разных осложнений. Пройти курс в Центре здоровья могут пациенты с явными кожными заболеваниями, а также в качестве профилактики.

Основные показания к прохождению курса лечения и профилактики кожных заболеваний:

- псориаз

- экзема, истинная и себорейная (вне обострения);

- нейродермит — ограниченный и диффузный (вне обострения);

- красный плоский лишай — ограниченная и распространенная формы вне обострения;

- атопический дерматит (вне обострения);

- хроническая пиодермия (акне, фурункулез);

- алопеция;

- послеожоговые рубцы,

- аллергии

ПРОГРАММА ПРОЦЕДУР

За две недели грамотные специалисты и врачи с помощью уникальных методик, разработанных Иваном Павловичем Неумывакиным, найдут индивидуальный подход и поберут грамотное лечение для конкретного случая. В программу курса «Здоровая кожа» входит трехразовое ощелачивающее питание, проживание в отеле «Альпийская Долина», лечебная авторская физкультура Неумывакина, контроль за физиологическими показателями, психологические групповые треннинги, аппаратная физиотерапия, дыхательная гимнастика по Стрельниковой, тренажерный зал, йога, спорт-дэнс, аквааэробика (по сезону), пенно-солодковая ванна, климатотерапия, прием водорослей Хлорелла, висцеральный массаж, обертывание из серы, озонотерапия и консультации с врачами.

В период прохождения реабилитации в Центре оздоровления профессионалы будут чутко следить за вашей диетой, которая является основой рекомендуемой терапии и ключевым фактором в предотвращении рецидивов.

- Диета ограничивает поступление новых токсинов. Всестороннее очищение организма избавляет от уже накопленных токсинов.

Продукты и ингредиенты подобраны для очищения организма и поддержании правильного кислотно-щелочного баланса, - отмечают специалисты.

Рацион питания состоит из смузи из ощелачивающих овощей и фруктов, ограничении любых кондитерских и мучных изделий, цитрусовых, за исключением лимона, жирного мяса, жирных молочных продуктов, солений и маринадов, сладостей, кофе, черного чая и, конечно же, любого из видов алкоголя. Плюс такой диеты в том, что ее можно сделать образом жизни.

- К сожалению, в домашних условиях мы не всегда придерживаемся режима диеты, поэтому условиях центра оздоровления диетическое питание в комплексе с остальными процедурами оказывает свое благотворное влияние на лечение кожных заболеваний, - добавляют в Центре.

На программе оздоровления проводится ежедневный мониторинг кислотно-щелочного баланса при помощи индивидуального PН метра, который в последствии каждый гость увозит домой и продолжает держать кислотно щелочной баланс под наблюдением в домашних условиях.

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