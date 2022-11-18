Что будет с водоснабжением Крыма, если вода не придет из Днепра

Восток Крыма от обезвоживания спасет подземный тракт водоподачи Фото: Анна КИРИЕНКО

После отвода российских войск на левый берег Днепра ракеты ВСУ могут достать до Северо-Крымского канала, по которому пресная вода идет на полуостров. Также ракетный удар угрожает насосной станции в Таврийске, которая перекачивает воду из Днепра непосредственно в канал. В зависимости от причиненного ущерба, транспортировка днепровской воды может вновь остановиться, как это произошло весной 2014 года.

НАУЧЕНЫ ГОРЬКИМ ОПЫТОМ

Тогда Крым полностью отказался от искусственного орошения, а питьевое водоснабжение осуществлялось за счет собственных ресурсов. Когда же в 2018-19 годах Крым столкнулся с небывалой засухой, на уровне правительства РФ был принят план преодоления вододефицита в регионе за счет строительства новых водозаборов, водоводов и даже опреснительных станций на морской воде. После возобновления подачи воды по Северо-Крымскому от опреснения отказались, но все остальные планы остались в силе.

Уже сейчас при необходимости можно сбрасывать воду в канал Фото: Анна КИРИЕНКО

- С точки зрения реальной ситуации мы в Крыму независимы от воды Северо-Крымского канала, восемь лет прожили без нее, проделали колоссальную работу, - говорит председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов. - Действует программа по обеспечению водой Крыма, рассчитанная до 2024 года, ее никто не отменял. По этой программе сделано очень много, мы подключили подземные источники, переподключили Симферополь на эти источники, пережили засуху. В этом смысле у нас все более-менее стабильно, запас водохранилищ в Крыму, а они практически все полные, позволяет обеспечить водой население на два года. Достаточно надежная ситуация.

Северо-Крымский канал нужен как на источник развития Северного Крыма, прежде всего восстановления рисоводства и промышленного рыбоводства. Полторы тысячи гектар в Красноперекопском районе занимают пруды для рыборазведения, чтобы их заполнить, нужно 3 миллиона кубометров воды, которой на севере полуострова в таких объемах нет. К тому же по Северо-Крымскому каналу вода поступает в кислотонакопитель химического завода «Титан», и без этой воды может повториться история 2018 года, когда выпарившийся кислотный осадок разнесло по всей округе, что стало причиной экологической катастрофы.

- Безусловно, у нас большие планы на Северный Крым, - подтверждает глава парламента. - Мы хотим восстановить систему мелиорации, потому что она может дать толчок развитию агропромышленного комплекса, вернуть жизнь в сельские поселения. Да и завод «Титан» в экономике Крыма играет важное значение, там работает около 3 тысяч жителей Армянска, он тоже нуждается в воде. Сейчас там все в порядке, все в штатном режиме, и в этом плане Северо-Крымский канал нам нужен.

Масштабные работы ведет «Объединенная энергостроительная корпорация» (ОЭК) Фото: Анна КИРИЕНКО

ПЛАНЫ НА ВОДУ

В Госкомводхозе Крыма подтверждают - запасов пресной воды для питьевых целей достаточно. Когда военные взорвали дамбу, перегораживающую русло канала, и вода самотеком пошла в Крым, все подземные источники законсервировали, чтобы без нужды не качать воду из-под земли, иначе не терпящая пустоты природа заместит ее морской.

- Подача из подземных источников в настоящий момент прекращена, - сообщил советник председателя Госкомводхоза Роман Захаров. - По системе Северо-Крымского канала около 100 миллионов кубометров воды подано на питьевые цели. На сегодняшний момент у нас заполнение наливных водохранилищ составляет 75 миллионов кубометров, водохранилищ естественного стока - более 177 кубометров воды, что составляет гораздо больший процент наполнения, чем в предыдущем году. Приблизительно в два раза. Соответственно, мы водой для водоснабжения обеспечены, и в перспективе 2023 года мы предполагаем как увеличение площадей орошения и подачи воды, так и запасов, которые будут использоваться для различных целей.

ПАХАТЬ И СЕЯТЬ

К работе Северо-Крымского канала привязана трехлетняя программа развития орошаемого земледелия. Аграриям предстоит восстановить полив на 120 тысячах га, для чего потребуется 14,5 миллиарда рублей инвестиций.

- Без восстановления системы орошения и закупки современной дождевальной техники агропромышленный комплекс эффективно работать не сможет, - считает министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук. - Сейчас аграрии разработали проекты мелиорации на проведение гидромелиоративных мероприятий на площади больше 5 тысяч гектаров. Также в планах приобрести больше 450 единиц дождевальной техники общей стоимостью около 5 миллиардов рублей.

В этом году по системе Северо-Крымского канала под полив попали 24 тысячи га. До водной блокады Крыма, организованной киевским режимом в 2014 году, искусственным орошением были обеспечены 160 тысяч га садов и пашни. И задача сельхозпроизводителей вернуться к этим показателям. С помощью одних лишь прудов-накопителей и подземных источников таких объемов крымскому сельскому хозяйству не достичь.

Систему орошения необходимо восстанавливать

ЧТО ПИТЬ БУДЕМ

Теоретически для полива можно использовать воду, накопленную в наливных водохранилищах, переключив питьевое водоснабжение на подземные источники. Для Симферополя и пригорода это Бештерек-Зуйский водовод, Вилинский и Ивановский водозаборы, которые способны в совокупности давать до 80 тысяч кубометров воды в сутки. Восток Крыма от обезвоживания спасет подземный тракт водоподачи, по которому вода из подземных источников на Севере Крыма в объеме 195 тысяч кубометров в сутки пойдет на Феодосию, Судак, Керчь и Ленинский район.

- Мы изначально ориентировались к концу этого года уже подавать воду на очистные Феодосии, но это было до того, как заработал Северо-Крымский канал, - отмечает заместитель директора по строительству АО «ОЭК-ГТ» Алексей Дронов. - И сейчас в случае необходимости в районе Владиславовки сможем сбрасывать воду в канал. А к концу года сможем это сделать по трубе, как только завершим гидравлические испытания.

Подземные водозаборы - Нежинский, Просторненский и Новогригорьевский - в настоящее время не функционируют. Насосы включают с определенной периодичностью, чтобы не допустить заиливания скважин. Но в любой момент их можно вывести на полную мощность, и вода по подземному руслу пойдет в направлении Феодосии и дальше на Щебетовку, Коктебель и Судак. Что касается Керчи, то сюда вода из подземных источников пока не дойдет. Еще нужно уложить 15 км трубопровода, сделать прокол под трассой «Таврида» и железнодорожными путями. Все это у подрядчика ООО «Объединенная энергостроительная корпорация» в планах на следующий год. Сдача всего объекта запланирована на декабрь 2024 года.