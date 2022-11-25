«Получил взбучку от старших хозяев»: в Крыму оценили готовность Зеленского решать судьбу Крыма невоенным путем

Владимир Зеленский заявил, что готов решать судьбу Крыма невоенным путем. Фото: REUTERS

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о готовности решать судьбу Крыма невоенным путем не стоит рассматривать серьезно. Такое мнение КП-Крым высказал политолог Владимир Джаралла.

- Это была взбучка от старших хозяев, которые потребовали от него продемонстрировать некую готовность к переговорам, показать, что Украина способна на некий вменяемый разговор. Но разговор, как мы видим, стало вести не с кем. Поэтому предложения, которые последовали, невозможно рассматривать. Смысл в том, чтобы их выдвинуть, хотя все равно все знают что их отвергнут, - отметил Джаралла.

Эксперт напомнил, что свою позицию по Крыму российское руководство определило давно и довольно ясно. Поэтому постановка крымского вопроса будет означать провал любых переговоров на самой начальной стадии.

- Более того, нетрудно заметить, что даже западные партнеры, обсуждая эту тему, почти всегда соглашаются с тем, что о Крыме говорить нечего, потому что наш полуостров в России навсегда. Другое дело, что это возможно только лишь после некой грандиозной катастрофы в России, но при этом они сами не могут предположить, что это должна быть за катастрофа, - считает политолог.

Ранее в интервью Financial Times украинский президент признал, что вопрос Крыма поднимается на международном уровне. При этом от лично готов рассмотреть возможность «деоккупации» Крыма невоенным путем, но предложил «не тратить время» на разговоры, если решение предполагает, что Крым остается в составе Российской Федерации.

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